Диктор Светлана Моргунова умерла через четыре дня после 84-летия

Скончалась Светлана Моргунова – выдающаяся личность советской и российской культуры. Ее имя неразрывно связано с золотым веком отечественного телевидения. Народная артистка России, диктор центрального телевидения СССР и ведущая культовых программ "Голубой огонек" и "Утренняя почта" оставила неизгладимый след в сердцах миллионов зрителей.

По данным СМИ, Светлана Моргунова скончалась у себя дома 10 марта, всего через четыре дня после празднования своего дня рождения. Помощница артистки сообщила, что серьезных хронических заболеваний у Моргуновой не было, а причиной смерти стала остановка сердца.

Светлана Моргунова была не только талантливой ведущей и диктором, но и яркой личностью, чья профессиональная деятельность и теплое обаяние завоевали любовь и уважение аудитории. Ее голос и образ останутся в памяти поклонников как символ эпохи, когда телевидение были главным источником информации и культурных ценностей для широких масс.





В связи с кончиной Светланы Моргуновой многие коллеги по цеху, друзья и поклонники выражают свои соболезнования. Ее вклад в развитие отечественного телевидения и культуры будет помниться и цениться будущими поколениями.

