Женщины-автоэксперты назвали Kia EV9 лучшим автомобилем 2024 года

Международная премия "Всемирный автомобиль года" была создана в 2003 году. Уже 20 лет жюри, состоящее из профессиональных автожурналистов, тестирует новинки автопрома и выбирает лучший автомобиль года. А с 2010 года победитель в этой номинации определяется и в женской версии конкурса.

В минувшем 2023-м большинство членов жюри премии "Автомобиль года в мире по версии женщин" отдали свои голоса за Kia Niro. А в этом году женщины-автоэксперты назвали лучшим автомобилем Kia EV9. Как пишет источник, результаты конкурса были объявлены пресс-службой WWCOTY (Women’s Worldwide Car of the Year, – Прим. ред.) на днях.

Как отметила исполнительный руководитель конкурса Марта Гарсия, в этом году выбрать лучший автомобиль среди новинок было особенно непросто. По ее словам, все претенденты на почетное звание были достойными и имели множество преимуществ. Однако Kia EV9 заполучил титул благодаря своей универсальности, отвечающему современным тенденциям дизайну и передовым технологиям.



Представители жюри заключили, что названный автомобиль подходит для потребителей по всему миру и может удовлетворить их потребности. Однако некоторые другие претенденты тоже не остались без внимания. Например, звание лучшего семейного автомобиля досталось Volvo EX30, а титул пикапа 2024 года получил Aston Martin DB12.