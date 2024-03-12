Ушла из жизни ставшая монахиней актриса Галина Яцкина

Актриса Галина Яцкина умерла на 80 году жизни. За несколько дней до кончины она приняла монашеский постриг в схиму. Об этом сообщил протоиерей Василий Гелеван в своем телеграм-канале. Священнослужитель попросил молитв о новопреставленной. Также он рассказал, что в монастыре Галина Яцкина получила имя Вера.

Заслуженная артистка РСФСР прошла непростой жизненный путь. Частым препятствием в профессии для нее была болезнь костей. Еще до поступления в театральное училище она проходила лечение и ходила на костылях.

Ее стремление к работе на сцене поддержал отец, в то время как мама была против. Галину Яцкину приняли на актерское отделение с первой попытки. Комиссия даже не заметила, что девушка хромала. В скором времени Галина Ивановна начала работать в театре им. Станиславского, потом – в театрах им. Вл. Маяковского и Ленинского комсомола. Работая актрисой, она успела защитить диссертацию и получила ученую степень кандидата искусствоведения. Среди ее учеников – Сергей Маковецкий, Сергей Жигунов, Александр Гордон, Дмитрий Харатьян.

Дебют Галины Яцкиной в кино состоялся в картине Искры Бабич "Половодье" (1962). В киноленте она сыграла сироту из деревни, ставшую Героем Соцтруда. Также зрители запомнили ее по ярким ролям в фильмах "Женщины" (1966), "Уроки французского" (1978) и "Слово для защиты"(1976).

По сообщениям некоторых источников, похороны актрисы Галины Яцкиной пройдут 14 марта в Саратове.Такова была воля покойной.