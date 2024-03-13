"Возвращает с того света": Екатерина Стриженова восхищена святой Еленой Малышевой

Много лет назад между двумя телеведущими установилась прочная связь, которой они гордились. Не только в реальной жизни, но и в медиапространстве Екатерина Стриженова и Елена Малышева часто обмениваются посланиями. Публичное общение двух красавиц привлекает и поклонников.

Знаменитые женщины дружат семьями, чета Стриженовых даже посещала программу теледоктора "Жить здорово!". А 13 марта 2024 года Екатерина разместила в соцсети пост по случаю 63-летия белокурой коллеги.

В торжественном поздравлении она описала Елену Малышеву словно ангела, который обладает целебной силой, Стриженова поздравила подругу с днем рождения в своем телеграм-канале. Екатерина представила Елену святой путем описания ее чудотворных возможностей.

"Сегодня день рождения у большого друга нашей семьи – Доктора Елены Малышевой. Зрители видят только часть ее работы. Большая часть ее жизни посвящена людям. Она все время кого-то спасает, помогает, выручает и буквально возвращает с того света", – так восхищена святостью коллеги телезвезда Екатерина Стриженова.

Ведущая программы "Доброе утро" отметила, что именинница – заботливая дочь, и передала поздравления ее маме. Также Стриженова отметила, что рядом с ведущей Первого канала всегда крепкое плечо ее брата Алексея, который родился в этот же день – 13 марта.

Помимо этого, Екатерина Стриженова напомнила аудитории, что ее подруга – счастливая мама и бабушка. Сыновья бессменной ведущей программы Первого канала "Жить здорово!" проживают в США. Старший из них пошел по стопам своей звездной мамы и работает в области кардиологии. Младший наследник Малышевой – юрист.

Екатерина Стриженова пожелала знаменитой подруге всего наилучшего. Также телеведущая выразила надежду, что рабочие графики не помещают ей и Елене Малышевой встретиться в марте.