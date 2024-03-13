Почему вы сомневаетесь в своих силах и обесцениваете успехи: разбираемся с синдромом самозванца

Отсутствие самоценности – это такое психологическое явление, когда человек не может в полной мере ощутить, что его достижения и успехи заслуженны, а сам он способен на многое. Люди, страдающие от синдрома самозванца, обычно испытывают постоянное чувство внутренней неуверенности и страх провала. Они страдают от перфекционизма и стремления к недостижимым идеалам, но при этом не умеют принимать комплименты, постоянно сравнивают себя с другими и боятся, что их успехи в любой момент могут быть обнаружены как обман.

Этот синдром, как правило, возникает из-за внутренних комплексов, детских травм, несоответствия собственным или чужим ожиданиям. Он может негативно сказываться на профессиональной деятельности, отношениях с окружающими и личном эмоциональном благополучии. Проверить наличие синдрома можно, задав себе всего пару вопросов:

Чувствуете ли вы, что ваш успех – это просто удачное стечение обстоятельств, а не результат ваших трудов?

Сложно ли вам принимать комплименты о работе?

Стремитесь ли вы к недостижимому идеалу?

Если 2 из 3 ответов положительные, то вы оказались в объятиях синдрома самозванца. Отсутствие контроля над этим состоянием может нести негативные последствия. Вот что вы можете сделать, чтобы помочь себе с ним справиться:

объективно оцените свои достижения. Можете сделать это в письменном виде, чтобы было наглядно. Составьте список из тех вещей, в которых вы достигли успеха за последний месяц/полгода/год/5 лет;

разберитесь с факторами, которые, как вам кажется, повлияли на появление синдрома. Бороться нужно не со следствием, а с причиной, только тогда это будет эффективно. Если разобраться самим не получается, не стесняйтесь обращаться к специалистам;

научитесь ставить достижимые цели и хвалить себя. Даже небольшой шаг на пути к желаемому – это прогресс. Не забывайте делить крупные цели на микрозадачи, чтобы вам было комфортнее. И, конечно, радуйте себя. Закрыли отчет раньше дедлайна? Тогда почему бы не съесть пирожное в любимой кофейне или не купить новую книгу?

И помните, что быть идеальным нельзя и не нужно. Достаточно быть хорошим специалистом в том, что вы делаете, а также уметь принимать свои ошибки и выносить из них уроки.