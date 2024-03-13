Установки, которые мешают вам развиваться как личностно, так и профессионально

Мы даем им названия и имена, возлагаем на них вину за наши сомнения и страхи. Но все они, словно хрупкие хрустальные дома, разбиваются о то, что действительно мешает нам. И имя этому – нелюбовь.

Не нужно проводить малярно-ювелирную работу над собой. Достаточно всем сердцем себя полюбить. Женщины хотят, чтобы их любили и ценили, но забывают о главном. Любить и ценить их должен самый главный в жизни человек – они сами.

Именно самоуважение и самоценность позволяют решить 90% проблем с мужчинами, детьми, друзьями, коллегами, деньгами и карьерой. Более того, эта любовь не имеет совершенно ничего общего с эгоизмом и даже является необходимым условием для любви к близким и миру в целом. Тем не менее, устаревшие стереотипы и предубеждения продолжают влиять на сознание многих женщин.

Для того, чтобы полюбить ту женщину, которая пока что боится показаться миру, ее нужно узнать поближе. Полюбите себя так, как будто именно от этого зависит ваша жизнь. Я предлагаю несколько практик на пути к этой цели:

1. Задайте себе вопрос о том, что вы сделали исключительно для себя сегодня? На этой неделе? В этом месяце? Рефлексия – очень ценный инструмент самопознания.

2. Запланируйте время для отдыха, медитации, чтения, слушания музыки или занятия любимым хобби. Научитесь отдыхать качественно, чтобы вовремя восстанавливать силы.

3. Услышьте свое тело и поймите, что ему необходимо. Попробуйте наладить режим сна, питания и физической активности. Так вы не просто позаботитесь о своем здоровье, но и научитесь слышать свой организм, чувствовать его сигналы.

4. Учитесь новому. Давно интересуетесь садоводством, но все не знаете, с чего начать? Найдите подкаст по теме, купите книгу и ту самую пальму, о которой так долго думали. Новые занятия – это источник вдохновения и сил, поэтому не забывайте удовлетворять свои желания.

5. Простите себе ошибки. Корить себя за то, что вы допустили ошибку, конечно, можно, но точно недолго. Любой промах – почва для роста. Проанализируйте, что вы сделали не так и что нужно, чтобы это не повторилось. Так вы превзойдете саму себя.

6. Принимайте себя любой. Вы хороши тем, что вы – это вы, а не кто-то другой. Ваши чувства, эмоции и реакции по-своему особенны, и их важно учиться принимать и анализировать.

7. Учитесь обозначать границы в отношениях и говорить "нет" вредным или невыгодным для себя ситуациям. Не нужно соглашаться на помощь из вежливости или брать на себя чужие задачи, чтобы никто не обиделся. Помощь другим не должна быть в ущерб вам.

Важно, чтобы каждая девушка осознала, какой внутренней силой она на самом деле обладает. Ваша обесценивание собственных вложений, выученное чувство беспомощности – это привычки ума, которые можно и нужно изменить.