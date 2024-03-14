Получившая диагноз "рак кожи" супермодель Бринкли показала лицо после операции

Она известна на весь мир как американская топ-модель, построившая блестящую карьеру. Недавно, 2 февраля, звезда отметила 70-й день рождения. Примечательно, что даже в таком возрасте блондинка умудряется оставаться в форме и сохранять красоту. При этом знаменитость Кристи Бринкли скрывает, что не всегда тщательно следит за своим здоровьем.

Накануне супермодель сообщила, что у нее обнаружили онкологию. По словам звезды, она даже не подозревала об этом страшном диагнозе, пока не попала на прием к врачу вместе с одной из своих дочерей. Бринкли не планировала проходить обследование, но в последний момент попросила врача взглянуть на точку у нее на лице.

"Он взглянул и сразу понял, что нужна биопсия! Он сделал это тут же", – рассказала знаменитость.



Модель призналась, что своевременное обнаружение новообразования буквально спасло ей жизнь. Вскоре получившая диагноз "рак кожи" звезда перенесла операцию. Теперь Кристи Бринкли вышла на связь уже с хорошими новостями. Блондинка заявила, что ей удалили образование на виске и показала лицо после операции.

На снимках, опубликованных Fox News, супермодель предстала в больничной палате со специальным пластырем. А на следующих кадрах знаменитость показала место разреза и свежий шов. Звезда успокоила встревоженных фанатов, заявив, что врачи удалили опухоль и "зашили ее до совершенства". Кристи Бринкли порекомендовала подписчикам заботиться о своем здоровье и пользоваться средствами защиты от солнца.