Цискаридзе назвал Большой и Мариинский театр самыми главными в мире

В вопросе выбора балета для просмотра Николай Цискаридзе посоветовал ориентироваться на собственный вкус и на то, к чему лежит у вас душа. По мнению народного артиста, невозможно предугадать впечатления от того или иного действа. Каждый балет – это жанр в жанре, как пояснил Николай Максимович. Выбор нужно делать исключительно по зову сердца.

"Я могу вам сказать пойти туда, но это не значит, что вам это понравится. Вы любите Ван Гога, а я люблю Рембрандта. И как мы с вами договоримся?" – вопросительно прокомментировал вопрос бывший премьер-балет Большого театра.

При этом Николай Цискаридзе заявил, что в нашей стране есть два театра, которые безоговорочно занимают нишу национальной марки - Большой и Мариинский. Именно два этих театра должны стать самыми главными в мире, подчеркнул знаменитый деятель культуры. И этот факт должен стать непреложным, как объяснил Цискаридзе.

Напомним, что Николай Цискаридзе долгое время служил в Большом театре как премьер-балет. Его карьера в одном из главнейших театров России началась в далеком 1992 году. Народный артист завершил свою работу в Большом театре 2013 году. После этого Цискаридзе возглавил Академию русского балета им. А. Я. Вагановой, где по сегодняшний день занимает должность ректора.