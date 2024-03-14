Евдокия Свистунья 14 марта: народные приметы и традиции в четвертый день Масленицы

Наши предки придавали большое значение поверьям, которые передавали из уст в уста. А пробуждение природы от зимнего сна славяне любили особенно. Они стремились задобрить языческих божеств. По древней традиции 14 марта 2024 года отмечается особый праздник – Евдокия Свистунья.

В этот день представляют образ покровительницы весны и будущего урожая. Сегодня принято печь блины, символизирующие солнце и плодородие, чтобы угощать ими всех близких и знакомых.





14 марта приветствуются необычные семейные забавы с деревянными или глиняными свистульками. Оттого и праздник так называется – Евдокия Свистунья.

Мужчины и женщины, мальчики и девочки на Руси в этот день свистели. Это особый ритуал, цель которого – прогнать холод со двора и приблизить теплый сезон.





Также в этот день, согласно традициям, проводят обряды, связанные с защитой от негатива и злых духов. На порог дома кладут ветки вербы или можжевельника, которые считаются оберегами от нечисти.

Праздник Евдокия Свистунья имеет важное значение для национальной культуры и традиций, его отмечают во многих регионах России. Четвертый день Масленицы лучше провести с семьей, чтобы насладиться вкусными блинами, принять участие в традиционных обрядах и играх.





Журнал "Клео.ру" собрал народные приметы на 14 марта:



Если на праздник Евдокии Свистуньи идет дождь – урожай будет хорошим и богатым.



Если дует сильный ветер – грядет теплое и солнечное лето.



Если 14 марта слышен громкий свист – это обещает удачу и благополучие.



Если птицы начинают петь раньше обычного – это считается хорошим знаком.



Если на улице холодно и пасмурно – весна будет поздней и прохладной.

