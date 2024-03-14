Ученые доказали эффективность оливы в лечении диабета

Ученые из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) совместно с коллегами из Малайзии и Египта пришли к неожиданному выводу: листья оливы могут пригодиться в лечении сахарного диабета второго типа. Как выяснилось, экстракт растений содержит большое количество соединений, которые помогают в восстановлении клеток тканей поджелудочной железы.

Ученые провели исследование, используя оливу сорта пикуаль, – наиболее распространенный в мире. Его выращивают в основном на территории испанских провинций.

Главное достоинство этого сорта – в большом количестве антиоксидантов, которые призваны бороться с воспалениями и прочими нарушениями в работе организма. Помимо этого, ученые включили в группу олив, содержащих высокий уровень фенолов и флавоноидов, такие сорта как тофахи и шемлали. При этом лидером, по словам исследователей, остается все-таки пикуаль.

Результаты проведенных экспериментов подтвердили, что вещества, содержащиеся в листьях оливы пикуаль, приводят в норму показатели печени и уровень глюкозы в крови, что является очень важным при наличии сахарного диабета второго типа.

Напомним, что диабет второго типа – инсулинонезависимый. При соблюдении режима дня, питания и физической активности можно привести показатели сахара в крови в норму.

Ученые отметили, что результаты исследований могут также стать основой для изготовления БАДов, направленных на борьбу с лишним холестерином и болезнью Альцгеймера. Эксперты обратили внимание на тот факт, что БАД из оливы для лечения сахарного диабета второго типа можно производить по довольно низким ценам.