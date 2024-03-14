Райан Гослинг признался, что семья помогала ему готовить номер для "Оскара"

Несколько дней назад, в ночь с 10 на 11 марта, в Лос-Анджелесе отгремело главное событие в мире кинематографа – церемония вручения премии "Оскар". Как и каждый год, мероприятие запомнилось яркими моментами. Один из них – выступление Райана Гослинга на песню из фильма "Барби".

Эффектный номер актера произвел впечатление не только на поклонников, но и присутствующих в зале знаменитостей. Ранее "Клео.ру" писали, что Эмма Стоун шуточно обвинила коллегу в конфузе с ее нарядом. Звезда настолько активно танцевала во время выступления Гослинга, что у нее порвалось платье.

В новом интервью артист раскрыл, как ему удалось свести публику с ума своим выходом на сцену. Райан Гослинг признался, что готовить номер для "Оскара" ему помогала семья. По словам актера, его жена Ева Мендес и их общие дочери присутствовали на генеральной репетиции. Гослинг отметил, что близкие дали ему ценные советы.

"Они сделали несколько замечаний, и это были просто отличные замечания", – рассказала знаменитость.

Также звезда фильма "Барби" трогательно рассказала о семье. Как отметил Райан Гослинг, близкие стали важной частью его недавнего проекта. По словам актера, своим успехом он во многом обязан любви его дочерей к Барби и отсутствию интереса к Кену.