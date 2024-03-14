Эксперт Казанцева объясняет: как совмещать семью и работу, соблюдая баланс во всем

Люди жертвуют своим личным временем, отношениями с близкими, любимыми увлечениями и здоровьем в гонке за успехом и высокими карьерными результатами. Однако человек не может сохранять такой темп в долгосрочной перспективе.

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В первую очередь, речь идет о расстановке приоритетов на конкретном временном отрезке. Действительно, очень сложно достичь абсолютно равного распределения своих ресурсов по всем сферам жизни и "зафиксировать" такое положение навсегда.





Периодами фокус смещается с одной сферы на другую и это нормально. Ключевое здесь – научиться адаптировать и распределять свои задачи под текущую ситуацию . Например, если в этом месяце получилось так, что вы посвятили большую часть времени работе, то постарайтесь восполнить дефицит внимания и времени семье или друзьям в следующем.



Конечно, в идеальной картине вас хватает на все одинаково, однако, стоит учитывать реальные обстоятельства и собственные возможности. Чтобы справиться с этим было легче, составьте четкий личный график . Так вы сможете отделять рабочее время от личного. И, например, если вся семья собирается за ужином (а вы цените это время), то вы точно будете знать, что к 20 часам вы уже должны закончить с рабочими вопросами.



Совмещение приятного с полезным или нескольких аспектов может также упростить задачу. Если вы отправляетесь в командировку и у вас есть возможность взять с собой семью, почему бы не сделать из этой поездки семейное путешествие. Так вы закроете и рабочие вопросы, и проведете время с близкими.





Немаловажным фактором является и умение говорить "нет" . Часто различные просьбы членов семьи, коллег, партнеров и знакомых отнимают много ресурса, который вы могли бы потратить на действительно важные для вас вещи. Так, научившись отказывать и выбирать себя, вы обретете свободу выбора и распоряжения собственными ресурсами. Это не значит, что вы станете “плохим”. Неудобным – да, но, поверьте, уважать вас от этого меньше не станут, ведь помощь другим не должна быть в ущерб вам.