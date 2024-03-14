Эксперт Казанцева объясняет: как совмещать семью и работу, соблюдая баланс во всем

Люди жертвуют своим личным временем, отношениями с близкими, любимыми увлечениями и здоровьем в гонке за успехом и высокими карьерными результатами. Однако человек не может сохранять такой темп в долгосрочной перспективе.
Так как же найти баланс и гармонию во всех сферах жизни? Советы читателям "Клео.ру" дает эксперт. Секреты успеха объясняет предприниматель, ментор, основатель женского сообщества Woman Wings Жанна Казанцева .
В первую очередь, речь идет о расстановке приоритетов на конкретном временном отрезке. Действительно, очень сложно достичь абсолютно равного распределения своих ресурсов по всем сферам жизни и "зафиксировать" такое положение навсегда.
Периодами фокус смещается с одной сферы на другую и это нормально. Ключевое здесь – научиться адаптировать и распределять свои задачи под текущую ситуацию. Например, если в этом месяце получилось так, что вы посвятили большую часть времени работе, то постарайтесь восполнить дефицит внимания и времени семье или друзьям в следующем.
Конечно, в идеальной картине вас хватает на все одинаково, однако, стоит учитывать реальные обстоятельства и собственные возможности. Чтобы справиться с этим было легче, составьте четкий личный график. Так вы сможете отделять рабочее время от личного. И, например, если вся семья собирается за ужином (а вы цените это время), то вы точно будете знать, что к 20 часам вы уже должны закончить с рабочими вопросами.
Совмещение приятного с полезным или нескольких аспектов может также упростить задачу. Если вы отправляетесь в командировку и у вас есть возможность взять с собой семью, почему бы не сделать из этой поездки семейное путешествие. Так вы закроете и рабочие вопросы, и проведете время с близкими.
Немаловажным фактором является и умение говорить "нет". Часто различные просьбы членов семьи, коллег, партнеров и знакомых отнимают много ресурса, который вы могли бы потратить на действительно важные для вас вещи. Так, научившись отказывать и выбирать себя, вы обретете свободу выбора и распоряжения собственными ресурсами. Это не значит, что вы станете “плохим”. Неудобным – да, но, поверьте, уважать вас от этого меньше не станут, ведь помощь другим не должна быть в ущерб вам.
А еще не забудьте про принцип блоков. Постарайтесь собирать свои день, неделю и месяц из разных "блоков", то есть сфер жизни. Если есть возможность, разбавляйте свой график временем на разные сферы. Так вы будете отслеживать, какой из сфер вы уделяете больше всего времени на текущий момент, а какую следует компенсировать.