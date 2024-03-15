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Пятница 15 марта

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Александр Буйнов прячет от жены сюрпризы в подвале дома

Александр Буйнов прячет от жены сюрпризы в подвале дома

Певец обнародовал ранее неизвестные подробности своей жизни.

В отличие от некоторых коллег по цеху, певец преуспел как в карьере, так и в личной жизни. Уже 40 лет артист счастлив в браке с любимой женой Аленой. Шоумен буквально носит супругу на руках и называет ее самой желанной женщиной в своей жизни. Но даже в таких идеальных семьях, как у Александра Буйнова, иногда случаются конфликты.

В новом интервью музыкант откровенно рассказал о совместной жизни со второй половинкой. Композитор признался, что у них с женой бывают разногласия и ссоры. А однажды артист серьезно повздорил с женой прямо накануне ее дня рождения. Чтобы восстановить мир в семье, ему пришлось выбрать для супруги поистине роскошный подарок.

Александр Буйнов пооткровенничал, что попросил о помощи подругу избранницы и отправился вместе с ней в ювелирный магазин. Там они присмотрели для именинницы сюрприз – нитку жемчуга. По словам певца, подарок настолько понравился жене, что она сразу же забыла про все обиды и простила его.

Александр Буйнов не скрывает, что старается радовать супругу как можно чаще. В беседе с журналистами шоумен рассекретил сюрпризы в подвале, которые прячет от жены перед каждым праздником. Композитор признался, что ни одно важное событие в его доме не обходится без цветов. Поэтому певец всегда покупает шикарный букет заблаговременно и скрывает его от супруги до нужного момента.

"Обычно покупаю накануне охапку красных роз, ставлю в укромное место в подвале. И чувствую себя королем!" – поделился артист.

А ранее "Клео.ру" писали, что Александр Буйнов рассказал, как лишился денег из-за любви к однокласснице.

15 марта 2024, 12:07
Кадр: скриншот youtube.com
Алина Новикова
PROZVEZD✓ Надежный источник

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