Заявлено о долге умершей Моргуновой: родне платить всю жизнь

10 марта, спустя четыре дня после своего дня рождения, из жизни ушла народная артистка Светлана Моргунова. Трагическое известие стало потрясением для многих зрителей, поклонников, коллег ведущей культовых программ. Но, очевидно, особенно тяжело пришлось ее самым близким людям – невестке и внучке.

Не секрет, что последние годы жизни выдались для Светланы Моргуновой непростыми. В 2020 году она потеряла единственного сына Максима. В беседе с журналистами известный художник Никас Сафронов рассказал, что диктор не могла смириться с потерей и сильно скучала по наследнику.

"Светлана очень переживала из-за этой трагедии. И часто говорила: "Я хочу к Максику"", – вспомнил живописец.

К счастью, рядом с телеведущей были родные. По словам Сафронова, ее часто навещали внучка Даша и любимая невестка. Художник заявил, что родственниц связывали теплые отношения, поэтому борьбы за наследство Моргуновой, скорее всего, не будет.

"Мы должны оставить ее имя светлым!" – высказался Никас Сафронов.

Так было заявлено о долге умершей Моргуновой. Видимо, друзьям и родне платить по нему всю жизнь, ведь это целое искусство – сохранять репутацию звезды чистой.

Впрочем, по словам живописца, Светлана Моргунова и не могла похвастаться несметными богатствами. В отличие от некоторых других знаменитостей, ведущая не хранила баснословные суммы на счетах. Зато, как отметил художник, у нее была широкая душа.