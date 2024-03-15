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Пятница 15 марта

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"Выглядит "фу": лысый Пригожин опорочил певицу при всем честном народе

Продюсер заявил, что певица не права в сложившейся ситуации.

Как известно, скандалы в российском шоу-бизнесе вспыхивают регулярно. Но некоторые его представители оказываются в центре разборок особенно часто. В число таких звезд входит и Алла Пугачева.

Недавно у живущей за границей Примадонны разгорелся конфликт со Стасом Михайловым. Все началось с высказывания артиста о покинувших страну знаменитостях. Певец заявил, что все уехавшие звезды еще пожалеют о содеянном и "приползут на коленях" в Россию. Алла Пугачева не стала игнорировать слова коллеги и ответила ему в новом ролике.

Как писали "Клео.ру" ранее, в своем обращении исполнительница откровенно высмеяла артиста. Пугачева пошутила, что встала бы перед Михайловым на колени, если бы ей позволяло здоровье. Впрочем, поддержали знаменитость в этом скандале немногие.

Известный продюсер Иосиф Пригожин тоже решил озвучить свое мнение о сложившейся неприятной ситуации. Супруг Валерии прокомментировал конфликт звезд и заявил, что Алла Пугачева сделала верный ход с точки зрения пиара. Однако, по его мнению, в этом скандале певица однозначно не права.

"Я не понимаю Аллу. Ее здесь все уважали, почитали. А сейчас…. Это выглядит "фу", просто смешно", – опорочил певицу при всем честном народе лысый Пригожин.

Кроме того, продюсер объяснил, почему проигнорировал новый хит артистки. Муж певицы Валерии заявил, что не подписан на уехавшую из страны звезду и не следит за ней, а о перепалке и вовсе узнал из средств массовой информации.

15 марта 2024, 09:38
Кадр: скриншот youtube.com
Алина Новикова
MK✓ Надежный источник

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