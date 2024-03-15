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Пятница 15 марта

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Принц Гарри не хочет ехать на вечер памяти своей мамы Дианы из-за брата Уильяма

Принц Гарри не хочет ехать на вечер памяти своей мамы Дианы из-за брата Уильяма

Отношения между некогда дружными братьями Гарри и Уильямом оставляют желать лучшего. Принцы не желают пересекаться друг с другом даже онлайн.

В четверг, 14 марта, в лондонском музее науки состоится вручение премии "Наследие Дианы". Благотворительный вечер посвящен памяти первой супруги правящего короля Великобритании Карла III и матери принцев Гарри и Уильяма. Принцесса Уэльская Диана ушла из жизни в 1997 году, а через два года в ее честь был создан фонд.

На мероприятии столь грандиозного масштаба будут награждать людей, которые делают все возможное для позитивных изменений в мире. Сообщается, что в этом году 20 человек получат свои премии. Ради такого случая старший сын принцессы Дианы даже отложит свои дела по уходу за недавно перенесшей операцию Кейт Миддлтон.

В издании Hello! пишут, что принц Уэльский произнесет на мероприятии речь в честь своей рано ушедшей родительницы, а также вручит победителям награды. Однако журналисты уточняют, что на премии "Наследие Дианы" будет отсутствовать младший сын принцессы. Дело в том, что принц Гарри не хочет ехать на вечер памяти своей мамы Дианы из-за брата Уильяма. Их многолетняя вражда, кажется, переросла на новый уровень. Супруг Меган Маркл поздравит участников лишь по видеосвязи и только тогда, когда его брат покинет музей науки.

Вражда между родственниками началась еще в 2019 году. Младший сын короля Карла III и принцессы Дианы объявил тогда о том, что со старшим братом ему "не по пути". Спустя год принц Гарри вместе с женой Меган Маркл дал интервью американской телеведущей Опри Уинфри. Отношения братьев ухудшились еще сильнее. А когда принц Гарри выпустил свои скандально известные мемуары, его брат Уильям разорвал с ним практически все связи. 

15 марта 2024, 06:52
Принц Гарри. Фото: YouTube / @60minutes
Ольга Андреева
Hello!✓ Надежный источник

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