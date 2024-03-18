Филипп Киркоров заявил, что собирается делать себе новые татуировки

Недавно артист поразил публику, продемонстрировав на своей спине портрет собственного лица. Теперь певец готов к новым рисункам на коже.
Филипп Киркоров признался, что раньше относился скептически к идее татуировок, но со временем изменил свое мнение и увидел в них не только красоту, но и глубокий смысл. Сейчас на его теле уже есть татуировки с его собственным портретом, фамильным гербом, именами детей и собственным именем.
Кроме того, на пальцах у певца выделяется татуировка с надписью "King", отсылающая к титулу, который он дал себе много лет назад. Эти тату для Филиппа Киркорова стали не просто украшением, а своеобразным способом выразить свою индивидуальность и увековечить важные для него моменты и ценности.
В шоу "Сокровища императора" на телеканале ТНТ певец поделился, что серьезно задумался о татуировках, когда ему исполнилось 50 лет. Узнав, какие уникальные и значимые татуировки можно сделать на своем теле, Киркоров решил продолжить эксперименты с внешностью и не собирается останавливаться. Возможно, в ближайшем будущем певец представит новые произведения искусства татуировки.
Напомним, что Филипп Киркоров начал проводить эксперименты со своим внешним обликом около двух лет назад. Он несколько раз менял прическу, стиль одежды, а также обращался к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову, чтобы воплотить свои мечты о идеальном теле.