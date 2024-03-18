Филипп Киркоров заявил, что собирается делать себе новые татуировки

Недавно артист поразил публику, продемонстрировав на своей спине портрет собственного лица. Теперь певец готов к новым рисункам на коже.

Филипп Киркоров признался, что раньше относился скептически к идее татуировок, но со временем изменил свое мнение и увидел в них не только красоту, но и глубокий смысл. Сейчас на его теле уже есть татуировки с его собственным портретом, фамильным гербом, именами детей и собственным именем.

Кроме того, на пальцах у певца выделяется татуировка с надписью "King", отсылающая к титулу, который он дал себе много лет назад. Эти тату для Филиппа Киркорова стали не просто украшением, а своеобразным способом выразить свою индивидуальность и увековечить важные для него моменты и ценности.