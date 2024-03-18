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Понедельник 18 марта

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Филипп Киркоров заявил, что собирается делать себе новые татуировки

Филипп Киркоров заявил, что собирается делать себе новые татуировки

Филипп Киркоров планирует украсить свое тело новыми татуировками.

Недавно артист поразил публику, продемонстрировав на своей спине портрет собственного лица. Теперь певец готов к новым рисункам на коже.

Филипп Киркоров признался, что раньше относился скептически к идее татуировок, но со временем изменил свое мнение и увидел в них не только красоту, но и глубокий смысл. Сейчас на его теле уже есть татуировки с его собственным портретом, фамильным гербом, именами детей и собственным именем.

Кроме того, на пальцах у певца выделяется татуировка с надписью "King", отсылающая к титулу, который он дал себе много лет назад. Эти тату для Филиппа Киркорова стали не просто украшением, а своеобразным способом выразить свою индивидуальность и увековечить важные для него моменты и ценности.

В шоу "Сокровища императора" на телеканале ТНТ певец поделился, что серьезно задумался о татуировках, когда ему исполнилось 50 лет. Узнав, какие уникальные и значимые татуировки можно сделать на своем теле, Киркоров решил продолжить эксперименты с внешностью и не собирается останавливаться. Возможно, в ближайшем будущем певец представит новые произведения искусства татуировки.

Напомним, что Филипп Киркоров начал проводить эксперименты со своим внешним обликом около двух лет назад. Он несколько раз менял прическу, стиль одежды, а также обращался к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову, чтобы воплотить свои мечты о идеальном теле.

18 марта 2024, 18:36
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
Шоу "Сокровища императора" на ТНТ✓ Надежный источник

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