На церемонии прощания с Александром Ширвиндтом в Москве произнес речь Михаил Швыдкой

Сегодня близкие актера и поклонники собрались в театре, чтобы проводить его в последний путь и отдать последний поклон ушедшему мэтру. Среди присутствующих на прощании с ушедшим мастером Александром Ширвиндтом были замечены многие известные личности и коллеги по цеху, которые пришли отдать последний поклон и выразить свои соболезнования. Были замечены Никас Сафронов, Клара Новикова, Евгений Герасимов, Вера Алентова, Юлия Меньшова, Андрей Житинкин, Всеволод Шиловский и Сергей Шустицкий.

Панихида в память об ушедшем мастере Александре Ширвиндте началась в 13:00 в театре, где он многие годы творил и руководил. Двери театра были открыты для всех желающих, желающие поклониться памяти ушедшего артиста смогли войти и присоединиться к общему прощанию.





В 13:16 на мероприятие прибыл известный артист Леонид Ярмольник. Он, не останавливаясь для беседы с журналистами, сразу направился в культурное учреждение, чтобы внести свой вклад в прощание с коллегой и другом. За ним последовали Леонид Каневский и Игорь Костолевский, которые также пришли выразить свои соболезнования и почтить память ушедшего мастера.

Искусствовед и близкий друг ушедшего мастера, Михаил Швыдкой, выразил глубокие соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта. В своем высказывании он подчеркнул, что не может и не хочет верить в эту трагическую утрату. Александр Анатольевич, по словам Швыдкого, олицетворял собой великую и убедительную силу жизни.





Швыдкой отметил, что Ширвиндт был совершенно неповторимым человеком, уникальным в своем таланте и личности. Он был символом убедительности жизни как на сцене, так и на телевидении, в своих отношениях с друзьями и в любви к искусству. Его яркая индивидуальность и вдохновляющая сила оставят неизгладимый след в памяти всех, кто знал и ценил его.