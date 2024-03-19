Ксения Бородина призналась, что иногда позволяет себе побыть плохой матерью

Бородина отметила, что важно не становиться жертвой, не терять свою личность. По ее словам, хорошая мама – это счастливая мама, которая светится изнутри и радуется своей жизни.

Ксения подчеркнула, что быть хорошей мамой не означает постоянно быть занятой домашними делами, готовкой и стиркой. Важно не увязнуть в рутине уборки, глажки и приготовления пищи, не загонять себя в угол. Она призывает мам не забывать о себе, позволять себе отдых и заботу о собственном благополучии. Ведь только когда мама счастлива и удовлетворена, она может передать эту радость и энергию своему ребенку. Поэтому, как считает ведущая, важно иногда позволить себе расслабиться, насладиться моментом и уделить внимание себе.

В ходе интервью Ксения Бородина рассказала о своих ежедневных обязанностях по отношению к детям. Одним из неотъемлемых ритуалов является подготовка их ко сну. Особенно это касается младшего ребенка, в то время как старшая дочь уже взрослая и больше способна заботиться о себе. Ксения подчеркнула, что важным моментом для нее является вечерний разговор с детьми, где они обсуждают, как прошел день, делятся впечатлениями и смеются вместе.