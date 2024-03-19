"До идеала не получится довести": Волочкова заплатила Кадышевой за разгром в театре

Анастасия Волочкова так часто твердит о своем величии и популярности, что, кажется, не многие ей уже и верят. Однако на днях поклонники доказали "делом" свою разрушительную любовь к экс-приме Большого театра. Балерина выступила со своим шоу "Одержимость". Всех желающих она пригласила посетить концерт бесплатно. Посмотреть на легендарный шпагат эпатажной танцовщицы захотело так много людей, что они ненароком вынесли двери в зал. Проблема заключалась в том, что место для программы звезде предоставила Надежда Кадышева.

Впрочем, сама Анастасия поспешила загладить вину перед знаменитой исполнительницей. Она заявила, что уже заплатила Кадышевой за ущерб, который нанесли поклонники, ослепленные любовью к балерине. Кроме того, продюсер танцовщицы лично прибыл на место происшествия и проконтролировал ремонт сломанной двери.

"До идеала не получится довести, но тем не менее дверь функционирует, всё нормально, ничего не отвалится", – отчитался сотрудник Волочковой.

Сколько именно заплатила Анастасия, она не рассказала.Только заявила, что вопрос исчерпан. Не забыла балерина еще раз напомнить всем о своей популярности. Знаменитость отметила, что это не первый случай, когда рвущиеся к ней фанаты выламывают двери. Она поблагодарила поклонников за ажиотаж на мероприятии.

Ранее Прохор Шаляпин объяснил свои отношения с Анастасией Волочковой.