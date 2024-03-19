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Вторник 19 марта

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Актриса Хилькевич рассказала о неудачном посещении косметолога

Актриса Хилькевич рассказала о неудачном посещении косметолога

Звезда "Универа" показала в блоге, что стало с ее лицом

Следить за своей внешностью – часть рутины знаменитостей. Вот и популярная российская актриса Анна Хилькевич сходила к косметологу. Девушка записалась на массаж, но вместо подтянутой кожи и ровного тона лица она получила сильнейший отек. 

Об этом звезда "Универа" рассказала в своем личном блоге. Актриса выложила видео, на котором видно одутловатость, даже при том, что она была в шапке и в солнцезащитных очках. Расстроенная теледива заявила, что скоро ей нужно быть на съемках. 

"Вчера сходила на массаж лица, посмотрите, что со мной. У меня отекло все лицо. А мне сегодня работать в кадре", – пожаловалась Анна. 

Актриса отметила, что для нее такие последствия от массажа были шоком. Ведь об этом ее никто не предупредил. Хилькевич попросила подписчиков поделиться с ней советами, как быстро избавится от отеков. 

Анна Хилькевич. фото: соцсети/ annakhilkevich

Впрочем, вывести лишнюю жидкость Аня, судя по всему, так и не смогла. Позже она поделилась кадрами, как над ней колдуют визажисты. Хилькевич надеялась, что макияж поможет скрыть припухшие участки лица. Однако, как она сама отметила, отек заметен даже с косметикой. 

Ранее Анна Хилькевич объяснила, почему женщины становятся феминистками. Она поделилась личной историей, которая натолкнула ее на мысль о независимости девушек. 

19 марта 2024, 18:01
Анна Хилькевич: Фото: скриншот YouTube
Наталья Смирнова
Соцсети• Требует проверки

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