Яна Поплавская набросилась на актера Дмитрия Назарова: "Ужас, стыд, мракобесие"

Звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров после эмиграции из России продолжает нелестно высказываться о стране, в которой получил популярность. Знаменитость постоянно пишет гнусные стишки и публикует их в своих социальных сетях. На этот раз актер с супругой Ольгой Васильевой дали интервью блогеру на YouTube, в котором заявили, что "Аллеи Ангелов" в ДНР не существует, а все, что о ней говорят – пропаганда российского правительства.

За эти слова на Назарова и его жену набросилась Яна Поплавская. Она отметила, что настоящие патриоты остались в России и поддерживают народ душой и сердцем. Если бы Дмитрий и Ольга действительно любили свою страну, то никто не стал бы их выгонять, отметила общественница.

"Говорят они, а стыдно мне. Ужас, стыд, мракобесие", – написала в своем блоге артистка.

К слову, позицию Поплавской поддержали и ее подписчики. Они отметили, что Назарову и его супруге, судя по всему, "промыли мозги". Иначе неясно, как из любимца и народного артиста он превратился в ярого противника своей родной страны.

Напомним, Дмитрий Назаров уехал из России больше года назад. Последние дни в Москве обернулись для актера большим скандалом: его выгнали из МХТ им. А.П. Чехова за антироссийские высказывания. Сейчас знаменитость живет во Франции.

Ранее стало известно, что Поплавская встала на защиту Кудрявцевой, плеснувшей водой в лицо женщины.