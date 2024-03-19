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Вторник 19 марта

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"Это кошмар!": Долина сделала заявление об алкоголизме и психическом расстройстве

Артистка публично рассказала о наболевшем

Известная российская исполнительница Лариса Долина была замужем трижды. В первом браке с Анатолием Миончинским у них родилась дочь. Звезда прожила с супругом 11 лет, однако потом союз неожиданно распался. Из-за этого ходило множество домыслов и сплетен. Некоторые считали, что мужчина просто не смог вынести успешность и волевой характер артистки.

Однако Долина быстро пресекла слухи. Она сделала громкое заявление об алкоголизме бывшего супруга. Исполнительница рассказала, что Анатолий прикладывался к бутылке на протяжении долгих лет, и терпеть постоянно пьяного мужа она больше не намерена. 

Вразумить спивающегося мужчину не смог ни уход жены, ни подрастающая дочка. С момента расставания Долиной и Миончиского прошло много лет, а он так и не смог завязать со своим пристрастием. Настолько, что это переросло в психическое расстройство. Лариса Долина рассказала, что однажды дочь захотела встретиться с папой, а он ее не узнал. 

"Это был кошмар! <...> На почве алкоголизма случилось очень сильное психическое расстройство. Он не видит, что перед ним дочь. Не знаю, как он до сих пор жив", – рассказала артистка о наболевшем. 

Единственная наследница Ларисы Долиной не захотела пойти по стопам своей звездной мамы и выбрала карьеру в сфере бизнеса. Чего не скажешь о внучке знаменитости. Девочке всего 12 лет, но она уже демонстрирует вокальный талант. Исполнительница хита "Три белых коня" рассказала, что Александра мечтает выступать на сцене. 

Ранее стало известно, что Лариса Долина отказалась от одежды иностранных брендов. 

19 марта 2024, 16:44
Лариса Долина Фото: скриншот YouTube / @PodolskayaOfficial
Наталья Смирнова
YouTube✓ Надежный источник

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