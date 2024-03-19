Умер спортивный комментатор и журналист Василий Уткин

Сегодня стало известно о грустной утрате для спортивного сообщества и всех любителей спорта в целом. В возрасте 52 лет ушел из жизни выдающийся спортивный комментатор и журналист Василий Уткин.
Печальную новость сообщили Матч ТВ, информацию подтвердили в любительском ФК "Эгриси", владельцем которого был Василий Уткин. Известно, что в последнее время Уткин сильно болел.
Помимо того, что у него был атеросклероз, вес Василия приблизился к 200 килограммам. У деятеля начались сердечно-сосудистые осложнения. Несколько недель назад Уткин начал упорно снижать вес, соблюдая рекомендации врачей.
СМИ сообщают, что мама журналиста узнала о смерти сына из сообщений прессы. Еще совсем недавно Василий чувствовал себя хорошо и не жаловался на проблемы со здоровьем. Известно, что он какое-то время жил в своем загородном доме, после чего вернулся в Москву.
19 марта Уткин почувствовал себя плохо, вызвал скорую и был госпитализирован. Врачи дважды пытались реанимировать журналиста. Его сразу подключили к аппарату ИВЛ.
Тромбы мешали проходу крови и в итоге у Василия произошла остановка кровообращения. Днем врачи кардиологического отделения больницы им. Пирогова констатировали смерть. Предварительная причина – тромбоэмболия легочной артерии.