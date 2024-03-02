Принц Гарри вызвал недовольство Букингемского дворца словами о раке у Карла III

Принц Гарри вызвал недовольство Букингемского дворца после того, как публично высказался о диагнозе рака короля Карла III. В редком интервью программе Good Morning America (GMA) он признался, что планирует вернуться в Великобританию с надеждой на примирение с семьей. Гарри выразил мнение, что болезнь его отца может иметь "объединяющий эффект" на их ожесточенную вражду.

"Я думаю, любая болезнь, любое недомогание объединяет семьи," – поделился он с ведущим Уиллом Ривом.

Однако в Букингемском дворце, как говорят, были "раздражены" комментариями Гарри.

Королевский биограф Эмили Эндрюс пояснила: "Придворные здесь, в Великобритании, вздохнули со сдержанным раздражением, когда Гарри сказал, что рак его отца мог бы сблизить семью, но в целом это было довольно безобидное заявление". В своей статье для журнала Woman Эмили написала, что "очень жаль Гарри" после его интервью в программе GMA.

Эксперт считает, что Игры Непокоренных – это, возможно, одно из лучших дел, которые он когда-либо делал, и он добился этого при полной поддержке королевского аппарата. "Слышать его разговоры о желании воссоединиться с семьей, которую он критиковал последние четыре года, вызвало у меня грусть", – призналась Эндрюс.

Говоря о своих планах вернуться в Великобританию, Гарри также подтвердил, что узнал о раке Чарльза от самого монарха. На вопрос ведущего о том, как он узнал о состоянии короля, Гарри ответил: "Я говорил с ним".

Затем Уилл спросил: "И что вы сделали дальше?" Гарри ответил: "Я сел на самолет и поехал к нему, как только смог." Гарри отказался комментировать состояние короля во время разговора с ведущим GMA и сказал: "Это остается между мной и ним". Напомним, герцог Сассекский виделся с отцом всего 30 минут.

Супруг Меган Маркл признался, что чувствует себя счастливым, имея возможность навестить своего отца после диагноза, вернувшись в Великобританию на короткий визит. Он сказал, что благодарен за возможность поехать к отцу Карлу III и провести с ним хоть немного времени.