Рецепт напитка "Доброе утро": начните день с удовольствием!

Весна идет – весне дорогу, а женщине в этом сезоне очень пригодятся витамины. Старайтесь включать в рацион больше овощей и фруктов. Команда "Клео.ру" советует рецепт напитка "Доброе утро", чтобы начать день с удовольствием!
Ингредиенты:
– 500 граммов моркови;
– 2 яблока;
– Сахар (по вкусу).
Способ приготовления
1. Вымойте морковь и яблоки под проточной водой.
2. Очистите морковь и нарежьте ее на кусочки.
3. Удалите семена из яблок и нарежьте их на части.
4. Поместите морковь и яблоки в соковыжималку и выжмите сок.
5. Если хотите, добавьте немного сахара для сладости.
6. Перемешайте напиток "Доброе утро" и налейте его в стаканы.
7. Подайте напиток прохладным и наслаждайтесь своим утром!
Желаем приятного аппетита!
На заметку
Вот к чему приводит употребление морковно-яблочного сока, который составляет основу рецепта:
Улучшение зрения. Морковь богата бета-каротином, который в организме превращается в витамин А, нужный для здорового зрения. Яблоки также содержат антиоксиданты, влияющие на здоровье глаз.
Сильный иммунитет. И яблоки, и морковь богаты витамином С. Это палочка-выручалочка для иммунной системы. Витамин С помогает организму бороться с инфекциями в сезон простуд.
Здоровье сердца. Морковь содержит калий, который помогает регулировать кровяное давление. Яблоки богаты пектином, растворимой клетчаткой, которая снижает уровень холестерина.
Стабильная работа пищеварения. Морковно-яблочный сок богат клетчаткой, которая ускоряет метаболизм. С напитком из такого сока точно будет доброе утро.
Крепкие кости. Морковь является хорошим источником витамина К, который необходим для костей. Яблоки содержат бор – еще один минерал, важный для скелета.
Используйте рецепт напитка "Доброе утро" и улыбайтесь чаще!