В Санкт-Петербурге пес Ленчик спас хозяйку во время атаки беспилотников

Говорят, собаки очень тонко чувствуют происходящее. Подтверждением этому стала случившаяся в Северной столице удивительная история. 2 марта в Санкт-Петербурге случился взрыв в жилом доме из-за атаки беспилотника. Жительница одной из квартир чудом избежала травм благодаря своей собаке.

Питомец начал громко лаять и скулить рано утром, хотя обычно в это время он крепко спит. Женщина схватила собаку и выбежала на улицу, не до конца поняв, что произошло. Уже на улице женщина осознала, что смогла спастись.





8-летний пес Ленчик героически помог своей хозяйке благодаря тонкому чутью. Жительница дома, подвергшегося атаке, призналась, что собака никогда ее не будила по утрам, именно поэтому необычное поведение Ленчика побудило ее выбежать на улицу. И конечно, женщина не могла выйти из дома без своего пушистого спасителя.

В результате атаки беспилотников утром 2 марта 2 жилых дома в Санкт-Петербурге получили повреждения. В некоторых квартирах начался пожар, Более 100 человек эвакуировали. Пострадавших в результате происшествия нет. Несколько людей обратилось к медикам на фоне стресса от произошедшего.