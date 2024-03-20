Бывшая жена Тимура Родригеза рассказала о причинах развода

Казавшийся идеальным брак Тимура Родригеза распался в прошлом году. Шоумен неожиданно заявил всем, что он и Анна Девочкина решили развестись. О причинах исполнитель не упомянул. Однако долго одиноким не был. Вскоре после новости он объявил об отношениях с Катей Кабак.

Многие пытались поддержать оставшуюся в одиночестве Девочкину, однако ее это только раздражало. Она заявила, что никто не умер, и жалость окружающих ей неприятна. Впрочем, спустя полгода после расставания с Родригезом она сделала новое заявление. Бизнесвумен рассказла, что причина разлада с экс-супругом – измены с его стороны.

"Девочки, выходите, я вас всех знаю в лицо... Уверена, что многие из тех, кого я близко знаю, осуждают мои откровения. Думаю, хайпа достаточно", – написала бывшая жена певца в своем блоге.

Анна Рассказала, что после расставания с мужем долгое время пыталась снова встать на ноги. В этом ей помог психотерапевт, активный спорт, путешествия и разговоры с собой.

Напомним, Тимур Родригез женился в 2007 году. С супругой они прожили больше 15 лет и воспитывали двух сыновей-подростков, которым сейчас 14 и 11 лет. В прошлом году певец публично "во избежание слухов" рассказал о расставании с Анной, однако не уточнил причины, заявив, что они смогли остаться в хороших отношениях.

Ранее жена Тимура Родригеза прокомментировала свой развод, заявив, что можно устроить по этому поводу праздник.