Данилу Козловского и Ксению Раппопорт вырезали из титров "Летучего корабля"

Российский актер Данила Козловский исполнил несколько ролей в кинокартине "Летучий корабль". А вот Ксения Раппопорт, воплотила образ гадалки и появилась только в конце фильма. Работа режиссера Ильи Учителя должна выйти в прокат завтра, 21 марта. Накануне стало известно, что перечисленных звезд вырезали из титров.

При этом сами эпизоды, в которых задействованы знаменитости, остались не тронутыми. Впрочем, звезде фильма "Качели" при финальном монтаже закрыли лицо маской, так что узнать ее в кинокартине будет сложно. Создатели ленты отказались давать объяснения по этому поводу.

Напомним, фильм "Летучий корабль" попал в скандал еще в начале года из-за того, что в нем снялся актер, покинувший Россию Андрей Бурковский. Несмотря на это, ленту разрешили выпустить в прокат, премьера состоялась 19 марта.

Впрочем, фильм, который зрители смогут увидеть в кинотеатрах, сильно отличается от исходной версии. Дело в том, что работа над проектом была завершена еще два года назад. Но из-за всем известных событий в 2022 году многие актеры обнародовали свою антироссийскую позицию. Из-за этого кинокартину пришлось переснимать и заново монтировать.

Ранее стала известна дата премьеры документального фильма о Романе Костомарове. Спортсмену ампутировали конечности, но он смог реабилитироваться и снова выйти на лед.