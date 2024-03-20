Елена Блиновская лишилась возможности заказывать блюда в СИЗО

Популярная "марафонщица" Елена Блиновская находится в следственном изоляторе почти два месяца месяца. Однако за это время блогер успела и впасть в депрессию, и лишиться последнего, что связывало ее с обеспеченной жизнью – доставки готовой еды. Теперь "королеве желаний" придется довольствоваться только тем, что приготовят в столовой СИЗО№6.

Известно, что в месте заключения Блиновской был специальный терминал, с помощью которого заказать готовые блюда могла любая из сидящих там женщин. Оплачивалась доставка "изысков" с помощью специальной карты, на которою родственники закидывали деньги. Ранее журналисты подробно изучили меню торговой лавки и пришли к выводу, что при должных финансовых возможностях можно питаться не хуже чем в дорогих ресторанах.

Однако стало известно, что теперь терминал, снабжающий Елену, вкусной едой не работает. Из-за некого технического сбоя аппарат отключили, и когда введут в строй снова, не известно.

"Уже месяц как не работают терминалы", – указывают правозащитники.

Сообщается, что эта ситуация сделала условия "марафонщицы" в СИЗО еще более тяжелыми. Ведь она привыкла питаться далеко не вязкой кашей, а в местной столовой рассчитывать на круассан с лососем и смузи не приходится.

Ранее парапсихолог рассказал, что может помочь упавшей духом Блиновской.