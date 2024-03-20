Искусал официантку и подрался: актер Кологривый устроил разгром в ресторане

В последние дни общественность буквально гудит новостями о Никите Кологривом. Артист съездил в свой родной Новосибирск и сначала устроил скандал на фан-встрече, заявив, что организаторы не могут "как полагается" встречать гостей. Сегодня стало известно, что звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" "весело" провел время в одном из ресторанов города. В ночь с 18 на 19 марта знаменитость устроил разгром в заведении.

Как сообщает источник, Кологривый провел в ресторане пару часов, активно налегая на спиртное. После этого артист захотел продолжить вечер в компании официантки, но девушка ему отказала. Звезде не понравилось, что, услышав его имя, сотрудница ресторана не упала к нему в объятия, и он стал к ней открыто приставать: положил голову на колени и начал прикасаться к интимным местам, скрутив девушке руки. А когда официантка попыталась вырваться, актер укусил ее за ногу.

Впрочем, этим все не закончилось. За девушку решили заступиться присутствующие мужчины. Тогда звезда вспомнил, что он занимался боксом. Никита демонстративно снял футболку, бросил ее на пол и начал избивать присутствующих.

Администрация ресторана, в котором Кологривый устроил разгром, рассказала, что с ними никто не связывался и тем более не извинялся. Ведь пацаны же не извиняются. Комментария от официального представителя актера удалось получить журналистам. Агент по имени Алла заявила, что конфликт уже урегулирован, а инцидент она назвала "придуманным и раздутым".

Ранее"КП" запустила слух о коротком романе Кологривого и Муцениеце.