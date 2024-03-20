Искусал официантку и подрался: актер Кологривый устроил разгром в ресторане

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Известный психолог составила портреты кандидатов в президенты РоссииИзвестный психолог составила портреты кандидатов в президенты России Поргина прокомментировала новость о пополнении в семье 78-летнего ПетросянаПоргина прокомментировала новость о пополнении в семье 78-летнего Петросяна Благоприятные дни для операций в мае 2024 годаБлагоприятные дни для операций в мае 2024 года Дальше только ЗАГС: бывший муж Бородиной переключился на ЛитвиновуДальше только ЗАГС: бывший муж Бородиной переключился на Литвинову

Лента новостей

Среда 20 марта

11:06Искусал официантку и подрался: актер Кологривый устроил разгром в ресторане 10:15Любовь Успенская раскрыла секрет своей молодости и красоты 08:35Выбираем платье на выпускной в детский сад: советы и идеи 04:47Эксперт рассказал о натуральных продуктах, которые повысят мужскую силу 01:20Важные запреты во время поста, о которых знают не все 19:38Умер спортивный комментатор и журналист Василий Уткин 18:38Яна Поплавская набросилась на актера Дмитрия Назарова: "Ужас, стыд, мракобесие" 18:01Актриса Хилькевич рассказала о неудачном посещении косметолога 17:17Покраска волос по лунному календарю в мае 2024 года 16:44"Это кошмар!": Долина сделала заявление об алкоголизме и психическом расстройстве 15:26Песни SHAMAN, Газманова и Любэ могут включить в школьную программу 14:45"До идеала не получится довести": Волочкова заплатила Кадышевой за разгром в театре 13:00Татьяна Буланова после слухов о беременности показала фото сына 12:28Регина Тодоренко получила гражданство России 11:37Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после травмы 11:23Модные летние босоножки 2024: выбираем обувь на лето 08:36Ксения Бородина призналась, что иногда позволяет себе побыть плохой матерью 19:45Пластический хирург Беллы Хадид раскрыл Ксении Собчак все секреты Виктории Бони 18:36Филипп Киркоров заявил, что собирается делать себе новые татуировки 17:54В Букингемском дворце отреагировали на ложную информацию о кончине Карла III 16:47Иван Ургант у гроба вспомнил историю знакомства с Александром Ширвиндтом 15:29Модные женские брюки на лето 2024 года: обзор актуальных новинок и фасонов 15:24Анита Цой рассказала, что выбирает будущую невестку по уровню IQ 14:14На церемонии прощания с Александром Ширвиндтом в Москве произнес речь Михаил Швыдкой 12:48Легендарная балерина дала рецепт простой диеты: минус 8 кг за 14 дней 11:57Сафронов рассказал историю о том, как при жизни обманул Ширвиндта 10:50Кейт Миддлтон вышла в свет с принцем Уильямом на фоне слухов о состоянии ее здоровья 08:33Диктор Владимир Березин рассказал, как ему удается сохранить форму в 66 лет 08:07Пироги в горшочках с фасолью и баклажанами: постный рецепт 00:04Где найти силы и уверенность для достижения целей: 5 вдохновляющих практик 20:49Как женщине проявить себя в бизнесе, где намного больше мужчин: мнение эксперта 18:03Happy end: 5 книг, чьи концовки порадуют читателей 16:45Знаменитости, которые не стали откладывать материнство ради карьеры 14:06Как полюбить себя и начать делать то, что нравится: советы ментора Казанцевой 14:01Благоприятные дни для стрижки на май 2024 года 12:08Бритни Спирс обвинила бывшего спутника в краже ее телефона 09:03Киркорову напророчили подлый поступок партнера и проблемы со здоровьем 07:02Лунный календарь посевной на май 2024 года 00:23Известные голливудские актеры, которые решили добровольно оставить карьеру 00:14Сны об измене мужа: значение, толкование и психоанализ 20:29От Девы до Старухи: три лика Луны длиною в жизнь 15:02Члены британской королевской семьи, которые попробовали себя в шоу-бизнесе 12:34Сотрудники Кейт Миддлтон заявили, что не видели принцессу два месяца 10:37Топ-5 знаменитых актеров, которые так и не смогли покорить Голливуд 22:58Секреты идеального кулича: рецепт вкусного и влажного пасхального кулича 21:38Дальше только ЗАГС: бывший муж Бородиной переключился на Литвинову 17:42Дмитрий Дюжев рассказал, как его приглашали на криминальные разборки после съемок в "Бригаде" 17:32Жена Петросяна ответила тем, кто сомневается в его способности зачать ребенка 17:14Рецепт русских блинов: попробуйте сами — накормите остальных 16:15Федор Добронравов ушел со сцены до 2025 года после экстренной операции
1370
800
true

Искусал официантку и подрался: актер Кологривый устроил разгром в ресторане

Искусал официантку и подрался: актер Кологривый устроил разгром в ресторане

Артист приставал к персоналу и стал зачинщиком драки

В последние дни общественность буквально гудит новостями о Никите Кологривом. Артист съездил в свой родной Новосибирск и сначала устроил скандал на фан-встрече, заявив, что организаторы не могут "как полагается" встречать гостей. Сегодня стало известно, что звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" "весело" провел время в одном из ресторанов города. В ночь с 18 на 19 марта знаменитость устроил разгром в заведении. 

Как сообщает источник, Кологривый провел в ресторане пару часов, активно налегая на спиртное. После этого артист захотел продолжить вечер в компании официантки, но девушка ему отказала. Звезде не понравилось, что, услышав его имя, сотрудница ресторана не упала к нему в объятия, и он стал к ней открыто приставать: положил голову на колени и начал прикасаться к интимным местам, скрутив девушке руки. А когда официантка попыталась вырваться, актер укусил ее за ногу. 

Впрочем, этим все не закончилось. За девушку решили заступиться присутствующие мужчины. Тогда звезда вспомнил, что он занимался боксом. Никита демонстративно снял футболку, бросил ее на пол и начал избивать присутствующих. 

Администрация ресторана, в котором Кологривый устроил разгром, рассказала, что с ними никто не связывался и тем более не извинялся. Ведь пацаны же не извиняются. Комментария от официального представителя актера удалось получить журналистам. Агент по имени Алла заявила, что конфликт уже урегулирован, а инцидент она  назвала "придуманным и раздутым". 

Ранее"КП" запустила слух о коротком романе Кологривого и Муцениеце. 

20 марта 2024, 11:06
Никита Кологривый. Фото: скриншот YouTube /@kinovdetalyah
Наталья Смирнова
Telegram ✓ Надежный источник

Любовь Успенская раскрыла секрет своей молодости и красоты

Любовь Успенская раскрыла секрет своей молодости и красоты
Как исполнительница хита "Кабриолет" следит за собой

Эксперт рассказал о натуральных продуктах, которые повысят мужскую силу

Эксперт рассказал о натуральных продуктах, которые повысят мужскую силу
Специалист назвала их природным афродизиаком

Важные запреты во время поста, о которых знают не все

Важные запреты во время поста, о которых знают не все
Воздерживаться нужно не только от определенной еды, но и от неверных действий.

Умер спортивный комментатор и журналист Василий Уткин

Умер спортивный комментатор и журналист Василий Уткин
Умер спортивный комментатор и телеведущий Василий Уткин. Ему было всего 52 года.

Яна Поплавская набросилась на актера Дмитрия Назарова: "Ужас, стыд, мракобесие"

Яна Поплавская набросилась на актера Дмитрия Назарова: "Ужас, стыд, мракобесие"
Актриса прокомментировала недавнее интервью звезды сериала "Кухня".

Актриса Хилькевич рассказала о неудачном посещении косметолога

Актриса Хилькевич рассказала о неудачном посещении косметолога
Звезда "Универа" показала в блоге, что стало с ее лицом

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех