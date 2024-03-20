"Я не готова быть бабушкой": певица Варвара отреклась от своих внуков

Известная российская певица Алена Сусова, которая выступает под псевдонимом Варвара, добилась определенных успехов в карьере. Кроме того, исполнительница счастлива в браке с Михаилом Сусовым. У них четверо детей, но только последняя дочка общая. Также есть двое сыновей от первого брака у супруга и старший сын от замужества у артистки. Последний стал отцом восемь лет назад и сделал Варвару, которой на тот момент было 42 года, бабушкой.

Впрочем, сама артистка себя в этой должности не видит. Она сделала громкое заявление и, можно сказать, отреклась от родных внуков. Она отметила, что слишком занята, чтобы возиться с малышами.

"Я как не была готова ею быть, так и до сих пор не готова. У меня постоянно дела, я вечно куда-то бегу", – заявила звезда.

Впрочем, это не означает, что она не любит детей своего первенца, отметила певица. Сусова добавила, что старается видеться с ними как можно чаще. Например, восьмилетний Артемий – очень умный и способный мальчик, который любит математику. А трехлетняя Оля уже знает алфавит и решает простые задачки, поделилась рассказом о детях своего сына звезда.

Напомним, исполнительница хита "Полюбила" впервые родила в 18 лет. Сын Ярослав обзавелся первенцем, когда ему было 24 года.

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