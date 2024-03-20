Эксперт рассказал о натуральных продуктах, которые повысят мужскую силу

Для многих мужчин проблемы в постели смерти подобны. Испытав неудачу однажды, некоторые сразу же бегут за волшебной таблеткой в аптеку. Однако проблемы могут быть не такими серьезными, чтобы прибегать к медикаментам, отмечает врач-диетолог Оксана Кузьмина. Часто улучшить мужскую силу могут натуральные продукты, которые считаются природным афродизиаком.

О чудодейственных свойствах "морских гадов" ходят легенды. Многие считают, что эрекция происходит чуть ли не от одного вида этого продукта. Впрочем, доля правды в этом действительно есть отмечает эксперт. В частности, устрицы способны положительно сказаться на половой функции вашего партнера.

Даже простой омлет заиграет новыми красками и улучшит дела постельные, если добавить в него секретный ингредиент. Речь о специях, которые также считаются афродизиаком. Мускатный орех, розмарин, кардамон и острый перец добавят остроты в ваши отношения.

В числе самых доступных продуктов, которые повысят мужскую силу, конечно, шоколад. Его можно приобрести в любом магазине и наслаждаться каждый день. Причем не только вкусом, но и приятным "побочным эффектом". Известно, что какао-бобы активно стимулируют мужскую половую функцию.

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