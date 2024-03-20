Распухшая Успенская и Киркоров с очередной пассией: чем шокировали звезды на премии BraVo

На сцене Большого театра по традиции прошла музыкальная премия BraVo. Статуэтки в виде скрипичного ключа получили больше 20 артистов, представляющих классическое искусство. Однако известно это событие не только наградами, но и атмосферой. Красная дорожка в этот день буквально пропитана эстетикой: дамы выходят в бархате и мехах, мужчины – в смокингах и галстуках. Корреспондент "Клео.ру" побывал на VI церемония вручения премии. Смотрим, кто особенно отличился.

Ирина Винер





На ковровой дорожке блистала и Настасья Самбурская, и Филипп Киркоров. Но, кажется, все внимание было приковано не к молодым селебрити, а к Ирине Винер. 75-летняя звезда художественной гимнастики не так часто выходит в свет. А в этот раз и вовсе сразила наповал всех своим сияющим образом. Спортсменка выбрала наряд в лавандовой цветовой гамме с перьями, стразами, и определено выделялась среди толпы.

Светлана Хоркина





А вот другая гимнастка и двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина, в отличие от своей старшей коллеги, продемонстрировала сдержанность в образе. Спортсменка пришла в классическом серо-бежевом пиджаке.

Филипп Киркоров и Маргарита Овсянникова





Премию BraVo посетили не только оперные певицы и знаменитые балерины, представители шоу-бизнеса тоже прошлись по красной ковровой дорожке. На публику вышел и Филипп Киркоров со своей новой "пассией". Удивительно, что не с Олей Бузовой. Впрочем, судя по всему, король эстрады питает особую любовь к бывшим участницам "Дома-2", потому что на событие он пришел с Маргаритой Овсянниковой. Исполнитель хита "Зайка моя" назвал ее музой и "молодой Мадонной".

Любовь Успенская





Под вспышками папарацци прошлась и Любовь Успенская. 75-летняя королева шансона прибыла на премию в "помятом" виде с распухшим лицом и заявила, что отеки после перелета она "прикрыла" косметикой. Однако это не помешало ей откровенно наслаждалась вниманием прессы. На вопрос о своей красоте и молодости кокетливо заявила, что такой родилась и никаких секретов у нее нет. Также певица заявила, что прощает Филиппа Киркорова, с которым у нее недавно случился скандал, а также всех вокруг.

Мария Захарова





Консервативность в образе продемонстрировала и официальный представитель МИД Мария Захарова. Она пришла на премию BraVo в изысканной полупрозрачной блузе, что, к слову, беспрецедентный тренд в этом году. А на ее шее красовалась милая маленькая бабочка.