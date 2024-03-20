64-летняя Лариса Вербицкая раскрыла секрет своей молодости

Глядя на ведущую "Доброго утра!" на Первом канале Ларису Вербицкую никогда и не скажешь, что уже 64 года. И люди гадают, была ли у телезвезды пластика, или же телеведущей попросту повезло с генетикой.

Как оказалось, помогает Ларисе Вербицкой быть молодой и красивой косметолог Николая Баскова Ольга Мороз. С ее помощью, например, овал лица телеведущей стал более молодым.

"С некоторых пор возраст для меня – это просто две цифры, – говорит Вербицкая. – Мне куда важнее сохранять свой образ, сложившийся за многие годы на телевидении. При этом я не сторонница пластической хирургии. Поэтому ищу и нахожу для себя новые эффективные способы замедления возрастных изменений внешности".

По словам Вербицкой, косметолог сделала ее лицо стройным без каких-либо филлеров. Основа этого метода – мезотерапия или, проще говоря, инъекции в строго определенные точки лица с последующей особой реабилитацией.





Она подчеркивает, что ей хотелось бы взрослеть красиво, без какой-либо пластики. "Возьмите Плисецкую. Все знали, сколько ей было лет, но помните, сколько жизни было в ее глазах! – говорит Вербицкая. – Вот к чему, наверное, надо стремиться. А что касается внешности, то сейчас так развита косметология – только не ленись следить за собой!"