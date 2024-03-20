"Меня унижали и били": Бузова обнародовала шокирующие детали романа с Давидом Манукяном

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова заявила о разрыве отношений с Давидом Манукяном еще четыре года назад. Для окружающих это было неожиданностью, ведь исполнительница, которая весьма активно ведет социальные сети, ни разу не упоминала о проблемах с возлюбленным, а их союз казался сказочным и романтичным. Впрочем, недавно общественность заговорила о воссоединении звезды и блогера. Все из-за цветов, которые преподнес Ольге Дава, поцеловав ее в щеку на одном из ТВ-шоу.

Сама Бузова поспешила пресечь слухи. Она заявила, что это невозможно, так как ненавидит своего бывшего избранника. Также она раскрыла шокирующие детали их романа. Исполнительница хита "Мало половин" рассказала, что в этих отношениях ее много раз "били и унижали". Причем не только возлюбленный, но и его мама относилась к звезде непозволительно.

"Я не хочу находиться рядом в обществе с теми людьми, которые меня предавали, били, унижали мое женское достоинство... Когда его мама называла меня шлюхой", – эмоционально высказалась звезда.

Напомним, Ольга Бузова была в ЗАГСе лишь однажды. В 2012 году она связала жизнь с футболистом Дмитрием Тарасовым, но спустя четыре года развелась. С тех пор теледива находится в поисках любви и не скрывает, что мечтает о крепкой семье и материнстве. Впрочем, недавно стало известно, что у экс-ведущей "Дома-2", возможно, все же есть бойфренд. Она старательно скрывает личность мужчины, но намекает поклонникам, что снова любима.