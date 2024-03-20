Певица Женя Малахова объявила о второй беременности

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Известный психолог составила портреты кандидатов в президенты РоссииИзвестный психолог составила портреты кандидатов в президенты России Поргина прокомментировала новость о пополнении в семье 78-летнего ПетросянаПоргина прокомментировала новость о пополнении в семье 78-летнего Петросяна Благоприятные дни для операций в мае 2024 годаБлагоприятные дни для операций в мае 2024 года Дальше только ЗАГС: бывший муж Бородиной переключился на ЛитвиновуДальше только ЗАГС: бывший муж Бородиной переключился на Литвинову

Лента новостей

Среда 20 марта

14:31Какой будет курс евро в мае 2024 года 14:18Певица Женя Малахова объявила о второй беременности 14:0664-летняя Лариса Вербицкая раскрыла секрет своей молодости 13:31"Меня унижали и били": Бузова обнародовала шокирующие детали романа с Давидом Манукяном 12:54Бывшая жена Тимура Родригеза рассказала о причинах развода 12:25Распухшая Успенская и Киркоров с очередной пассией: чем шокировали звезды на премии BraVo 11:06Искусал официантку и подрался: актер Кологривый устроил разгром в ресторане 10:15Любовь Успенская раскрыла секрет своей молодости и красоты 08:35Выбираем платье на выпускной в детский сад: советы и идеи 04:47Эксперт рассказал о натуральных продуктах, которые повысят мужскую силу 01:20Важные запреты во время поста, о которых знают не все 19:38Умер спортивный комментатор и журналист Василий Уткин 18:38Яна Поплавская набросилась на актера Дмитрия Назарова: "Ужас, стыд, мракобесие" 18:01Актриса Хилькевич рассказала о неудачном посещении косметолога 17:17Покраска волос по лунному календарю в мае 2024 года 16:44"Это кошмар!": Долина сделала заявление об алкоголизме и психическом расстройстве 15:26Песни SHAMAN, Газманова и Любэ могут включить в школьную программу 14:45"До идеала не получится довести": Волочкова заплатила Кадышевой за разгром в театре 13:00Татьяна Буланова после слухов о беременности показала фото сына 12:28Регина Тодоренко получила гражданство России 11:37Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после травмы 11:23Модные летние босоножки 2024: выбираем обувь на лето 08:36Ксения Бородина призналась, что иногда позволяет себе побыть плохой матерью 19:45Пластический хирург Беллы Хадид раскрыл Ксении Собчак все секреты Виктории Бони 18:36Филипп Киркоров заявил, что собирается делать себе новые татуировки 17:54В Букингемском дворце отреагировали на ложную информацию о кончине Карла III 16:47Иван Ургант у гроба вспомнил историю знакомства с Александром Ширвиндтом 15:29Модные женские брюки на лето 2024 года: обзор актуальных новинок и фасонов 15:24Анита Цой рассказала, что выбирает будущую невестку по уровню IQ 14:14На церемонии прощания с Александром Ширвиндтом в Москве произнес речь Михаил Швыдкой 12:48Легендарная балерина дала рецепт простой диеты: минус 8 кг за 14 дней 11:57Сафронов рассказал историю о том, как при жизни обманул Ширвиндта 10:50Кейт Миддлтон вышла в свет с принцем Уильямом на фоне слухов о состоянии ее здоровья 08:33Диктор Владимир Березин рассказал, как ему удается сохранить форму в 66 лет 08:07Пироги в горшочках с фасолью и баклажанами: постный рецепт 00:04Где найти силы и уверенность для достижения целей: 5 вдохновляющих практик 20:49Как женщине проявить себя в бизнесе, где намного больше мужчин: мнение эксперта 18:03Happy end: 5 книг, чьи концовки порадуют читателей 16:45Знаменитости, которые не стали откладывать материнство ради карьеры 14:06Как полюбить себя и начать делать то, что нравится: советы ментора Казанцевой 14:01Благоприятные дни для стрижки на май 2024 года 12:08Бритни Спирс обвинила бывшего спутника в краже ее телефона 09:03Киркорову напророчили подлый поступок партнера и проблемы со здоровьем 07:02Лунный календарь посевной на май 2024 года 00:23Известные голливудские актеры, которые решили добровольно оставить карьеру 00:14Сны об измене мужа: значение, толкование и психоанализ 20:29От Девы до Старухи: три лика Луны длиною в жизнь 15:02Члены британской королевской семьи, которые попробовали себя в шоу-бизнесе 12:34Сотрудники Кейт Миддлтон заявили, что не видели принцессу два месяца 10:37Топ-5 знаменитых актеров, которые так и не смогли покорить Голливуд
1370
800
true

Певица Женя Малахова объявила о второй беременности

Певица Женя Малахова объявила о второй беременности

Экс-солистка группы Reflex впервые стала мамой 2 года назад.

Российская исполнительница  Женя Малахова поделилась с поклонниками радостной новостью: скоро она станет мамой во второй раз. Певица в браке с предпринимателем Андреем Тарасовым с 2020 года. Через несколько лет после того, как влюбленные обменялись кольцами, у них родился первенец, которого назвали Федором.

Артистка относится к своей личной жизни очень трепетно и редко делится подробностями. Например, в Сети до сих пор не видели лица ее первого сына. Однако объявить о второй беременности она решила именно в соцсетях. Малахова выложила снимок, на котором виднеется подросший животик.

 "Моя новая любовь", – подписала фотографию звезда. 

Многие удивились тому, что певица смогла так долго скрывать свое положение. Однако большинство комментаторов засыпали экс-солистку группы Reflex комплиментами и поздравлениями с грядущим пополнением в семье. 

"Женя, у меня мурашки пошли по всему телу. Поздравляю дорогая!",  "Женя, поздравляю от души с таким светлым событием",  "Какой хороший сюрприз. Поздравляю", – написали под снимком артистки пользователи соцсети. 

Напомним, для исполнительницы хита "Мир без тебя" брак с Тарасовым стал вторым. До этого она была замужем за кинорежиссером Ренатом Давлетьяровым. Однако детей у них не было. 

Ранее сообщалось, что беременную жену Хайдарова госпитализировали на фоне разбирательств в клинике.

20 марта 2024, 14:18
Евгения Малахова. Фото: скриншот YouTube /@AlekseyRomanovich
Наталья Смирнова
Соцсети• Требует проверки

64-летняя Лариса Вербицкая раскрыла секрет своей молодости

64-летняя Лариса Вербицкая раскрыла секрет своей молодости
Теледива отказалась от пластических операций.

"Меня унижали и били": Бузова обнародовала шокирующие детали романа с Давидом Манукяном

"Меня унижали и били": Бузова обнародовала шокирующие детали романа с Давидом Манукяном
Певица заявила, что бывший бойфренд причинил ей много боли.

Бывшая жена Тимура Родригеза рассказала о причинах развода

Бывшая жена Тимура Родригеза рассказала о причинах развода
Экс-супруга певца поделилась личным с подписчиками в соцсетях.

Распухшая Успенская и Киркоров с очередной пассией: чем шокировали звезды на премии BraVo

Распухшая Успенская и Киркоров с очередной пассией: чем шокировали звезды на премии BraVo
19 марта в Большом театре назвали имена лучших в сфере классического искусства.

Искусал официантку и подрался: актер Кологривый устроил разгром в ресторане

Искусал официантку и подрался: актер Кологривый устроил разгром в ресторане
Артист приставал к персоналу и стал зачинщиком драки

Любовь Успенская раскрыла секрет своей молодости и красоты

Любовь Успенская раскрыла секрет своей молодости и красоты
Как исполнительница хита "Кабриолет" следит за собой

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех