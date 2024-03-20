Певица Женя Малахова объявила о второй беременности

Российская исполнительница Женя Малахова поделилась с поклонниками радостной новостью: скоро она станет мамой во второй раз. Певица в браке с предпринимателем Андреем Тарасовым с 2020 года. Через несколько лет после того, как влюбленные обменялись кольцами, у них родился первенец, которого назвали Федором.

Артистка относится к своей личной жизни очень трепетно и редко делится подробностями. Например, в Сети до сих пор не видели лица ее первого сына. Однако объявить о второй беременности она решила именно в соцсетях. Малахова выложила снимок, на котором виднеется подросший животик.

"Моя новая любовь", – подписала фотографию звезда.

Многие удивились тому, что певица смогла так долго скрывать свое положение. Однако большинство комментаторов засыпали экс-солистку группы Reflex комплиментами и поздравлениями с грядущим пополнением в семье.

"Женя, у меня мурашки пошли по всему телу. Поздравляю дорогая!", "Женя, поздравляю от души с таким светлым событием", "Какой хороший сюрприз. Поздравляю", – написали под снимком артистки пользователи соцсети.



Напомним, для исполнительницы хита "Мир без тебя" брак с Тарасовым стал вторым. До этого она была замужем за кинорежиссером Ренатом Давлетьяровым. Однако детей у них не было.

Ранее сообщалось, что беременную жену Хайдарова госпитализировали на фоне разбирательств в клинике.