"Пусть извинится нормально": покусанная Кологривым девушка сделала заявление

20 марта в Сеть просочилась информация о буйном поведении актера Никиты Кологривова. Звезда фильмов и сериалов устроил дебош в кальянной и покусал сотрудницу заведения. Пострадавшая от зубов знаменитости девушка еще на рабочем месте осмотрела место, за которое ее схватил Никита. Она рассказала, что на ноге у нее большая гематома и следы укуса.

Впрочем, никаких претензий хостес к Кологривому не имеет. Она заявила, что ей будет достаточно, если актер попросит у нее прощения.

"Пусть извинится нормально – и все", – рассказала она об условиях прощения разбушевавшейся звезды.

Девушка вспомнила, что в тот вечер Никита Кологривый был мил и приветлив, постоянно улыбался. Она подтвердила, что сама разрешила полежать у себя на коленях."Ну, а что такого?" – заявила она. Но потом что-то произошло, и актер начал перегибать палку. Он пытался поцеловать сотрудницу заведения, начал тянуть руки к груди, за что получил по лицу. После этого от вежливости шоумена не осталось и следа.

Сообщается, что звезду "Слова пацана" задержали правоохранительные органы и поместили его в спецприемник. Там он пробудет до завтрашнего суда. Актеру грозит штраф либо лишение свободы на 15 суток.

Ранее мы рассказали подробности дебоша, который устроил Кологривый в ресторане.