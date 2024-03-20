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Среда 20 марта

18:58Данилу Козловского и Ксению Раппопорт вырезали из титров "Летучего корабля" 18:12"Пусть извинится нормально": покусанная Кологривым девушка сделала заявление 17:36Елена Блиновская лишилась возможности заказывать блюда в СИЗО 16:03"Я не готова быть бабушкой": певица Варвара отреклась от своих внуков 15:33Все ли средства хороши: как избавиться от пигментных пятен 14:31Какой будет курс евро в мае 2024 года 14:18Певица Женя Малахова объявила о второй беременности 14:0664-летняя Лариса Вербицкая рассказала, как поддерживает себя в форме 13:31"Меня унижали и били": Бузова обнародовала шокирующие детали романа с Давидом Манукяном 12:54Бывшая жена Тимура Родригеза рассказала о причинах развода 12:25Распухшая Успенская и Киркоров с очередной пассией: чем шокировали звезды на премии BraVo 11:06Искусал официантку и подрался: актер Кологривый устроил разгром в ресторане 10:15Любовь Успенская раскрыла секрет своей молодости и красоты 08:35Выбираем платье на выпускной в детский сад: советы и идеи 04:47Эксперт рассказал о натуральных продуктах, которые повысят мужскую силу 01:20Важные запреты во время поста, о которых знают не все 19:38Умер спортивный комментатор и журналист Василий Уткин 18:38Яна Поплавская набросилась на актера Дмитрия Назарова: "Ужас, стыд, мракобесие" 18:01Актриса Хилькевич рассказала о неудачном посещении косметолога 17:17Покраска волос по лунному календарю в мае 2024 года 16:44"Это кошмар!": Долина сделала заявление об алкоголизме и психическом расстройстве 15:26Песни SHAMAN, Газманова и Любэ могут включить в школьную программу 14:45"До идеала не получится довести": Волочкова заплатила Кадышевой за разгром в театре 13:00Татьяна Буланова после слухов о беременности показала фото сына 12:28Регина Тодоренко получила гражданство России 11:37Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после травмы 11:23Модные летние босоножки 2024: выбираем обувь на лето 08:36Ксения Бородина призналась, что иногда позволяет себе побыть плохой матерью 19:45Пластический хирург Беллы Хадид раскрыл Ксении Собчак все секреты Виктории Бони 18:36Филипп Киркоров заявил, что собирается делать себе новые татуировки 17:54В Букингемском дворце отреагировали на ложную информацию о кончине Карла III 16:47Иван Ургант у гроба вспомнил историю знакомства с Александром Ширвиндтом 15:29Модные женские брюки на лето 2024 года: обзор актуальных новинок и фасонов 15:24Анита Цой рассказала, что выбирает будущую невестку по уровню IQ 14:14На церемонии прощания с Александром Ширвиндтом в Москве произнес речь Михаил Швыдкой 12:48Легендарная балерина дала рецепт простой диеты: минус 8 кг за 14 дней 11:57Сафронов рассказал историю о том, как при жизни обманул Ширвиндта 10:50Кейт Миддлтон вышла в свет с принцем Уильямом на фоне слухов о состоянии ее здоровья 08:33Диктор Владимир Березин рассказал, как ему удается сохранить форму в 66 лет 08:07Пироги в горшочках с фасолью и баклажанами: постный рецепт 00:04Где найти силы и уверенность для достижения целей: 5 вдохновляющих практик 20:49Как женщине проявить себя в бизнесе, где намного больше мужчин: мнение эксперта 18:03Happy end: 5 книг, чьи концовки порадуют читателей 16:45Знаменитости, которые не стали откладывать материнство ради карьеры 14:06Как полюбить себя и начать делать то, что нравится: советы ментора Казанцевой 14:01Благоприятные дни для стрижки на май 2024 года 12:08Бритни Спирс обвинила бывшего спутника в краже ее телефона 09:03Киркорову напророчили подлый поступок партнера и проблемы со здоровьем 07:02Лунный календарь посевной на май 2024 года 00:23Известные голливудские актеры, которые решили добровольно оставить карьеру
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"Пусть извинится нормально": покусанная Кологривым девушка сделала заявление

Звезда сериала "Слово пацана" домогался хостес и устроил драку в заведении.

20 марта в Сеть просочилась информация о буйном поведении актера Никиты Кологривова. Звезда фильмов и сериалов устроил дебош в кальянной и покусал сотрудницу заведения. Пострадавшая от зубов знаменитости девушка еще на рабочем месте осмотрела место, за которое ее схватил Никита. Она рассказала, что на ноге у нее большая гематома и следы укуса. 

Впрочем, никаких претензий хостес к Кологривому не имеет. Она заявила, что ей будет достаточно, если актер попросит у нее прощения. 

"Пусть извинится нормально – и все", – рассказала она об условиях прощения разбушевавшейся звезды. 

Девушка вспомнила, что в тот вечер Никита Кологривый был мил и приветлив, постоянно улыбался. Она подтвердила, что сама разрешила полежать у себя на коленях."Ну, а что такого?" – заявила она. Но потом что-то произошло, и актер начал перегибать палку. Он пытался поцеловать сотрудницу заведения, начал тянуть руки к груди, за что получил по лицу. После этого от вежливости шоумена не осталось и следа. 

Сообщается, что звезду "Слова пацана" задержали правоохранительные органы и поместили его в спецприемник. Там он пробудет до завтрашнего суда. Актеру грозит штраф либо лишение свободы на 15 суток. 

Ранее мы рассказали подробности дебоша, который устроил Кологривый в ресторане. 

20 марта 2024, 18:12
Никита Кологривый. Фото: скриншот YouTube /@otkroitedavid
Наталья Смирнова
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