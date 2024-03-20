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Вторник 19 марта

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Важные запреты во время поста, о которых знают не все

Важные запреты во время поста, о которых знают не все

Воздерживаться нужно не только от определенной еды, но и от неверных действий.

Великий пост – важное событие для всех верующих, которое связано со множеством ограничений.  Например, во время поста нельзя есть продукты животного происхождения, весь рацион должен состоять из растительной еды. Кроме того, под запретом конфеты, майонез и сдобная выпечка. По канонам православия в это время также нельзя добавлять в пищу масло. 

Впрочем, существуют дни, когда некоторые запреты снимаются. Например, в праздники Благовещение и Вербное воскресенье разрешено добавить рыбу в рацион. 

О том, как меняется меню постящегося, знают практически все. Однако есть и другие запреты. 

Цель Великого поста – обрести спокойствие, в том числе и духовное. Поэтому важно не только отказаться от еды, но и от некоторых поступков. Например, верующим рекомендуют не курить и не пить алкоголь. Разрешено вино, но только в определенные дни. Также во время поста следует воздержаться от яркого активного досуга – поход в кино или парк аттракционов лучше отложить. 

Великий пост – это время, когда человек отрекается от земных потребностей. Поэтому верующим рекомендуют исключить сексуальную активность в это время. 

Эти важные правила помогут очистить душу и тело. Истинно верующие люди считают, что пост не ограничивается только диетой. 

Ранее мы делились рецептом пирогов в горшочках с фасолью и баклажанами, который можно готовить во время поста. 

20 марта 2024, 01:20
Фото:freepik.com
Наталья Смирнова
Клео.ру✓ Надежный источник

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