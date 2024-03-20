Все ли средства хороши: как избавиться от пигментных пятен

Борьба с пигментацией кожи – это длительный и индивидуальный процесс, который требует терпения и постоянства. Девушкам любого возраста следует знать все причины пигментации и методы борьбы с ней, так как при столкновении с этой проблемой важно быстро дать ей отпор. Однако вместо того, чтобы внимательно выбирать состав средств и читать проверенные источники, мы часто следуем советам подруг с другим типом кожи и пользуемся методами народной медицины. Пора поменять отношение к этой проблеме и отказаться от некачественных и агрессивных средств, которые приведут вас к нежелательным осложнениям.

Пигментация кожи может быть не только неприятной эстетической проблемой, но и свидетельствовать о серьезных нарушениях в работе организма. Гормональный сбой, преждевременное старение, генетические факторы, особенности пищеварительного тракта могут стать главными причинами образования пигментных пятен и шелушения кожи. Кроме того, косметологи и дерматологи выделяют опасное воздействие ультрафиолетовых лучей, которые являются настоящими вредителями, провоцирующими пигментацию! Стоит позаботиться о приобретении солнцезащитных средств с высоким SPF-фактором в вашем ежедневном уходе. А если вы не хотите просидеть дома весь купальный сезон, лучше использовать более технологичные и эффективные кремы-сыворотки с уже встроенным SPF-фактором. Например, такие инновационные космецевтическая средства можно найти в линейке бренда MESALTERA BY DR. MIKHAYLOVA.

Безопасные методы борьбы с пигментацией кожи начинаются с проведения косметических процедур на основе качественных и проверенных в использовании кислот. Среди них стоит выделить АНА– (альфа-гидроксикислоты) и PHA-кислоты (полигидроксикислоты), которые широко используются в косметологии благодаря своим свойствам улучшения текстуры кожи, стимуляции обновления клеток и снижения пигментации. АНА-кислоты обладают свойством ослаблять сцепление корнеоцитов рогового слоя, способствуя естественному процессу обновления клеток и выравнивая тон кожи. В свою очередь, PHA-кислоты имеют более мягкое действие, что делает их подходящими для людей с чувствительной кожей. Эти кислоты также способствуют уменьшению пигментации и увлажнению кожи. Кстати, такой качественный уход, способствующий уменьшению пигментации и улучшению тонуса кожи, есть в пилинг-маске для лица Черный Жемчуг PEELING EXPERT (ПИЛИНГ ЭКСПЕРТ) с 15% комплекса с АНА– и BHA-кислотами.

Будьте аккуратны с уходовыми средствами, в составе которых есть гидрохинон, который часто используется для отбеливания кожи и косметическом лечении гиперпигментации. При частом использовании этот ингредиент увеличивает гиперчувствительность клеток кожи, так как предназначен для отбеливания сложных пигментных образований. Важно использовать более сбалансированные по составу средства, с которыми вы забудете о постоянных процентных вычислениях. Отличное решение проблем с пигментацией предлагает крем от азиатского бренда CARE:NEL с 5% ниацинамида, который не только отбеливает, но и повышает уровень эластичности и укрепляет защитный барьер кожи.

Лазерная эпиляция может быть эффективным методом удаления волос, однако при избыточном количестве ультрафиолетового облучения она обостряет ряд проблем с кожей. Появляется повышенная чувствительность, которая также может испортить солнечные дни и поставить под запрет посещение солярия. Появление темных участков и других нежелательных изменений на коже можно заметить уже после первых солнечных ванн, поэтому важно принимать меры предосторожности, если вы ходите на лазерную эпиляцию.

Еще один секрет здоровой кожи – ретинол, стимулирующий выработку коллагена и эластина, которые заполняют морщины, очищают поры и возвращают упругость. Ретинол, или витамин А, является одним из наиболее изученных и эффективных ингредиентов в косметологии, помогающим защитить кожу от свободных радикалов. Однако следует воздержаться от его регулярного применения и начинать свой уход с низкой концентрации, постепенно увеличивая дозировку, чтобы дать коже время на адаптацию. Тем, кто только начинает пользоваться ретинолом, отлично подойдет 1% сыворотка от бренда Laboratorium.

Косметологи подчеркивают, что проблема с пигментацией является действительно сложной и требует комплексного подхода, поэтому именно систематический и поэтапный процесс ухода за кожей может предотвратить появления пигментных пятен.