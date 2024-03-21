Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Поргина прокомментировала новость о пополнении в семье 78-летнего ПетросянаПоргина прокомментировала новость о пополнении в семье 78-летнего Петросяна Дальше только ЗАГС: бывший муж Бородиной переключился на ЛитвиновуДальше только ЗАГС: бывший муж Бородиной переключился на Литвинову На церемонии прощания с Александром Ширвиндтом в Москве произнес речь Михаил ШвыдкойНа церемонии прощания с Александром Ширвиндтом в Москве произнес речь Михаил Швыдкой Дмитрий Дюжев рассказал, как его приглашали на криминальные разборки после съемок в "Бригаде"Дмитрий Дюжев рассказал, как его приглашали на криминальные разборки после съемок в "Бригаде"

Лента новостей

Четверг 21 марта

15:54Стало известно, как Петросян и Брухунова назвали новорожденную дочь 15:23Звезда сериала "Счастливы вместе" сделала заявление об отъезде из России 13:26 Александр Ревва может лишиться бизнеса в России 13:16Какой будет курс доллара в мае 2024 года 12:47"Благодаря обману": Юрий Стоянов перестал скрывать правду о семье 12:08Молодая возлюбленная Алексея Учителя впервые вышла в свет с дочерью 11:36"Ложилась на стол и корчилась": подруга Семенович рассказала о страшных мучениях певицы 10:49Дарья Мороз рассказала, как побороть эмоциональное выгорание 10:41Встал на одно колено: экс-участник "Фабрики звезд" сделал предложение Волочковой 03:45Когда нужно просыпаться: эксперт рассказал о правилах утреннего подъема 00:25Болезни растений: от чего обязательно защитить растения в саду и огороде 18:58Данилу Козловского и Ксению Раппопорт вырезали из титров "Летучего корабля" 18:12"Пусть извинится нормально": покусанная Кологривым девушка сделала заявление 17:36Елена Блиновская лишилась возможности заказывать блюда в СИЗО 16:03"Я не готова быть бабушкой": певица Варвара отреклась от своих внуков 15:33Все ли средства хороши: как избавиться от пигментных пятен 14:31Какой будет курс евро в мае 2024 года 14:18Певица Женя Малахова объявила о второй беременности 14:0664-летняя Лариса Вербицкая рассказала, как поддерживает себя в форме 13:31"Меня унижали и били": Бузова обнародовала шокирующие детали романа с Давидом Манукяном 12:54Бывшая жена Тимура Родригеза рассказала о причинах развода 12:25Распухшая Успенская и Киркоров с очередной пассией: чем шокировали звезды на премии BraVo 11:06Искусал официантку и подрался: актер Кологривый устроил разгром в ресторане 10:15Любовь Успенская раскрыла секрет своей молодости и красоты 08:35Выбираем платье на выпускной в детский сад: советы и идеи 04:47Эксперт рассказал о натуральных продуктах, которые повысят мужскую силу 01:20Важные запреты во время поста, о которых знают не все 19:38Умер спортивный комментатор и журналист Василий Уткин 18:38Яна Поплавская набросилась на актера Дмитрия Назарова: "Ужас, стыд, мракобесие" 18:01Актриса Хилькевич рассказала о неудачном посещении косметолога 17:17Покраска волос по лунному календарю в мае 2024 года 16:44"Это кошмар!": Долина сделала заявление об алкоголизме и психическом расстройстве 15:26Песни SHAMAN, Газманова и Любэ могут включить в школьную программу 14:45"До идеала не получится довести": Волочкова заплатила Кадышевой за разгром в театре 13:00Татьяна Буланова после слухов о беременности показала фото сына 12:28Регина Тодоренко получила гражданство России 11:37Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после травмы 11:23Модные летние босоножки 2024: выбираем обувь на лето 08:36Ксения Бородина призналась, что иногда позволяет себе побыть плохой матерью 19:45Пластический хирург Беллы Хадид раскрыл Ксении Собчак все секреты Виктории Бони 18:36Филипп Киркоров заявил, что собирается делать себе новые татуировки 17:54В Букингемском дворце отреагировали на ложную информацию о кончине Карла III 16:47Иван Ургант у гроба вспомнил историю знакомства с Александром Ширвиндтом 15:29Модные женские брюки на лето 2024 года: обзор актуальных новинок и фасонов 15:24Анита Цой рассказала, что выбирает будущую невестку по уровню IQ 14:14На церемонии прощания с Александром Ширвиндтом в Москве произнес речь Михаил Швыдкой 12:48Легендарная балерина дала рецепт простой диеты: минус 8 кг за 14 дней 11:57Сафронов рассказал историю о том, как при жизни обманул Ширвиндта 10:50Кейт Миддлтон вышла в свет с принцем Уильямом на фоне слухов о состоянии ее здоровья 08:33Диктор Владимир Березин рассказал, как ему удается сохранить форму в 66 лет
1370
800
true

Александр Ревва может лишиться бизнеса в России

Александр Ревва может лишиться бизнеса в России

В прошлом проект покинул другой популярный юморист.

Популярный артист Александр Ревва может лишиться бизнеса в России. Стало известно, что налоговая запустила процесс ликвидации его компании, которая занималась продажей виртуального внутриигрового контента для Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). 

Известно, что компания "Эйс Гейминг" уже оказывалась в центре внимания общественности. В прошлом году число соучредителей покинул Михаил Галустян. Это произошло из-за того, что бизнес перестал приносить доход и стал убыточном. 

Так, например, в 2019 году детище Реввы ушло в минус почти на два с половиной миллиона рублей. Спустя четыре года сумма убытков снизилась и значилась около отметки в 1,3 миллиона. Доход бизнес принес только в 2021 году, тогда прибыль составила 5 000 рублей. 

Теперь же убыточную компанию и вовсе планируют закрыть. Дело, конечно, не только в финансовых проблемах. Выяснилось, что в ЕГРЮЛ имеются недостоверные данные о юридическом лице. В частности, указан неверный юрадрес. Кроме того, от компании не поступали декларации о налогах на протяжении последних четырех лет. 

Впрочем, остальной бизнес Реввы продолжает функционировать и приносить комику многомиллионные доходы. 

Ранее исполнитель хита "Зацепила" рассказал, делал ли он пластические операции. 

21 марта 2024, 13:26
Александр Ревва. Фото: скриншот YouTube /@chupachups2481
Наталья Смирнова
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Стало известно, как Петросян и Брухунова назвали новорожденную дочь

Стало известно, как Петросян и Брухунова назвали новорожденную дочь
Юморист дал ребенку редкое имя.

Звезда сериала "Счастливы вместе" сделала заявление об отъезде из России

Звезда сериала "Счастливы вместе" сделала заявление об отъезде из России
Актриса с семьей приземлилась в Арабских Эмиратах.

"Благодаря обману": Юрий Стоянов перестал скрывать правду о семье

"Благодаря обману": Юрий Стоянов перестал скрывать правду о семье
Актер порассуждал о пользе и вреде лжи.

Молодая возлюбленная Алексея Учителя впервые вышла в свет с дочерью

Молодая возлюбленная Алексея Учителя впервые вышла в свет с дочерью
Девушка младше режиссера на 46 лет.

"Ложилась на стол и корчилась": подруга Семенович рассказала о страшных мучениях певицы

"Ложилась на стол и корчилась": подруга Семенович рассказала о страшных мучениях певицы
Исполнительницы страдала из-за пышного бюста.

Дарья Мороз рассказала, как побороть эмоциональное выгорание

Дарья Мороз рассказала, как побороть эмоциональное выгорание
Как справиться с хандрой и апатией.

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех