Популярный артист Александр Ревва может лишиться бизнеса в России. Стало известно, что налоговая запустила процесс ликвидации его компании, которая занималась продажей виртуального внутриигрового контента для Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

Известно, что компания "Эйс Гейминг" уже оказывалась в центре внимания общественности. В прошлом году число соучредителей покинул Михаил Галустян. Это произошло из-за того, что бизнес перестал приносить доход и стал убыточном.

Так, например, в 2019 году детище Реввы ушло в минус почти на два с половиной миллиона рублей. Спустя четыре года сумма убытков снизилась и значилась около отметки в 1,3 миллиона. Доход бизнес принес только в 2021 году, тогда прибыль составила 5 000 рублей.

Теперь же убыточную компанию и вовсе планируют закрыть. Дело, конечно, не только в финансовых проблемах. Выяснилось, что в ЕГРЮЛ имеются недостоверные данные о юридическом лице. В частности, указан неверный юрадрес. Кроме того, от компании не поступали декларации о налогах на протяжении последних четырех лет.

Впрочем, остальной бизнес Реввы продолжает функционировать и приносить комику многомиллионные доходы.

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