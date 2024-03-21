"Благодаря обману": Юрий Стоянов перестал скрывать правду о семье

Популярный актер Юрий Стоянов нечасто дает интервью и тем более предпочитает не откровенничать о своей личной жизни. Однако звезда "Городка" упомянула о семье в разговоре об обмане. Артист рассуждал о том, может ли ложь быть полезной, и заявил, что "благодаря обману он пришел к счастливой семейной жизни".

"Как любой человек, который ушел из одной семьи и пришел в другую, какой-то период приходилось проходить через обман", – разоткровенничался 66-летний актер.

Впрочем, ложь знаменитость использует не только в сфере отношений, но и чтобы решить бытовые вопросы. Например, отметил Юрий, всем давно известно, что он не снимается в ток-шоу, но ему настойчиво поступают предложения. В таких случаях он начинает лукавить и говорит, что в день съемок уезжает на Дальний Восток. Стоянов шутливо отметил, что отдаленный регион часто спасает его от нежелательных проектов.

Напомним, Юрий Стоянов был женат трижды. В первом браке у него родились две дочери, которые, как известно, с отцом практически не контактируют. Второй брак распался спустя восемь лет. Детей в этих отношениях не было. Уже 21 год знаменитость женат на Елене Стояновой. Актер заявляет, что наконец-то счастлив.

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