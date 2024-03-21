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Среда 20 марта

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Болезни растений: от чего обязательно защитить растения в саду и огороде

Болезни растений: от чего обязательно защитить растения в саду и огороде

Эксперт рассказал как обезопасить урожай.

Чтобы клумбы радовали красочным цветением, а урожай был обильным, необходимо создать растениям комфортные условия для роста и развития. А еще – внимательно следить за их состоянием. Если вы обнаружили пятна на листьях, увядание, гниль или появление налета на растении, это может быть признаком заболевания. Как действовать в этом случае и избежать распространения заболевания на другие огородные культуры, расскажет Юлия Гоголева, продавец-консультант отдела "Сад" гипермаркета "Леруа Мерлен Владивосток". 

Физиологические (непаразитарные) болезни растений

Непаразитарные болезни могут быть вызваны неблагоприятными погодными или почвенными условиями, недостатком или избытком питательных веществ, неправильным применением химических средств защиты растений, повреждениями солнечными ожогами и морозами. Также увядание и гибель растений могут вызвать физические повреждения. Если листья начали преждевременно желтеть или приобретать бледно-зеленый цвет, это признак хлороза, который вызван нарушением процесса фотосинтеза и может быть связан с неподходящим грунтом, нехваткой минералов или мутациями. При недостатке кальция у плодов томата появляется вершинная гниль в виде сухих серых пятен. При нарушении обмена цинка плодовые породы, декоративные деревья и кустарники страдают от розеточной болезни – мелколистности. 

Паразитарные болезни растений 

Растения могут заболеть из-за воздействия бактерий, вирусов или грибов. Это паразитарная форма болезни, и она опасна цепной реакцией: заражение может перекинуться на другие растения. 

Если вы заметили, что листья приобрели желтоватый или мозаичный окрас, стали деформироваться, вероятнее всего, это вирусное заболевание. Заражение вирусом может произойти контактным путем через повреждения – от укуса насекомого (тли, белокрылки, трипсов, паутинного клеща) или при использовании недезинфицированных садовых инструментов. 

В случае с бактериальными инфекциями у растений часто наблюдается пятнистость, образование наростов и размягчение тканей с выделением слизеподобной субстанции. Благоприятная среда для развития бактериоза – повышенная влажность и температура воздуха, недостаток фосфора, калия и высокий уровень кислотности почвы. 

Распознать грибную болезнь – микоз – можно по налету на разных частях растений, включая плоды, пятнистости на листьях и увяданию. Например, при парше появляются потрескавшиеся пятна, шелушение тканей и язвочки, при ржавчине – пузыри оранжевого или коричневого цвета. Еще один враг ваших растений – мучнистая роса, при которой образуется белый паутинный налет и появляются капли жидкости (отсюда и название болезни). Грибная болезнь развивается во влажной среде, поэтому избегайте переувлажнения почвы.

Лечение и защита растений

Чтобы защитить растения от заражения вирусной болезнью, стоит обработать их от насекомых-вредителей, которые могут быть переносчиками заразы. Для этого используют инсектициды или биоинсектициды. В качестве дополнительной защиты для теплиц повесьте противомоскитную сетку, которую также нужно будет обработать средством от вредителей.

Для борьбы с возбудителями грибных болезней используют фунгициды, среди которых есть контактные препараты на основе тяжелых металлов. Они не проникают внутрь растения – к примеру, бордоская жидкость. А также системные препараты с более широким спектром воздействия, которые подавляют развитие болезни в клетках растения. Контактные фунгициды зачастую используют в качестве профилактики от болезней, а системные – для лечения (возможно применение наряду с контактными).

Обезопасить растения от вредных бактерий удастся, если следить за уровнем влажности в парниках и теплицах. В них не должен скапливаться конденсат и листья растений должны быть сухими. Также важно хорошо проветривать растения. Для лечения и профилактики бактериозов применяют природные антибиотики и средства с антибактериальной активностью. 

Учитывая, что при резкой смене погодных условий растения часто ослабевают и подвергаются заражению инфекциями, на открытых грядках им нужна дополнительная защита. Для этого используйте укрывной материал, который защитит от солнечных ожогов и переохлаждения при резких перепадах температур. Можете приобрести, к примеру, спанбонд, который натягивается на каркас из парниковых дуг. С весенними заморозками поможет справиться спанбонд плотностью от 40 г/кв. м. Для теплой погоды выбирайте менее плотный вариант.  

Если вы обнаружили признаки заболевания растений, обязательно соблюдайте карантин. Зараженные индивиды или отдельные пораженные участки растений необходимо удалить, чтобы обезопасить здоровых соседей.  Во время манипуляций с растениями (обрезка, пасынкование) не забывайте дезинфицировать садовые принадлежности антисептиком.

Профилактические мероприятия в саду и огороде

Чтобы избежать неприятных последствий от заражения ваших растений теми или иными видами болезней, стоит позаботиться о мерах профилактики. Уже в конце зимы и начале весны уделите особое внимание подготовке сада и огорода. Следует произвести санитарные мероприятия по обрезке сухих, поврежденных веток деревьев и удалению с коры мхов или лишайников. Затем обработайте деревья и кустарники садовым антисептиком, чтобы предостеречь их от таких заболеваний, как парша, фитофтороз. В качестве дезинфицирующего средства можно использовать медный купорос, промышленные препараты на основе меди или химические фунгициды. Эту процедуру стоит провести до того, как начнут распускаться почки, чтобы химические вещества успели выветриться. Оптимальная температура для первой обработки – 5-7 градусов. 

Перед тем как производить высадку растений, огород следует тоже привести в порядок. Первым делом перекопать грядки, чтобы обеспечить почву кислородом и избавиться от назойливых сорняков, которые служат рассадником болезней и вредителей. 

Кислая почва – благодатная среда для развития вредных бактерий, поэтому используйте в качестве нейтрализатора уровня кислотности доломитовую муку или известь. Кроме того, подпитайте почву органоминеральными удобрениями со сбалансированным количеством питательных элементов и обеззаразьте от патогенной микрофлоры. 

Кроме того, важно использовать здоровый посадочный материал, заранее обрабатывать семена или рассаду биофунгицидами и регуляторами для укрепления их иммунитета.

И не забывайте поддерживать благоприятный микроклимат – это еще одна мера предосторожности при уходе за растениями. Помните, что избыточная влажность и переохлаждение провоцируют грибные заболевания.

21 марта 2024, 00:25
Фото:unsplash.com
Наталья Смирнова
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