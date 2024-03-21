Дарья Мороз рассказала, как побороть эмоциональное выгорание

В столичном киноцентре «Октябрь» состоялась премьера сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие». Зрители KION смогут увидеть его в апреле. А актриса и режиссер Дарья Мороз вместе с другими знаменитостями оценила картину о бытовом насилии уже сейчас.

Эмоциональное выгорание знакомом каждому. Даже звездам. Это состояние умственного, физического или эмоционального истощения и тревожности, возникающее на фоне сильного стресса. Обычно оно вызвано с неизменной рутиной и постоянным перенапряжением, которые в итоге выливаются в полное игнорирование своих обычных дел. Теряется вкус к жизни!





40-летняя Дарья Мороз хорошо научилась справляться с этим состоянием. «В этот момент надо посмотреть хороший фильм или спектакль, сходить в музей, послушать хорошую музыку, провести время с близкими, съездить на природу, – советуют Дарья читателям женского журнала «Клео.ру». – Важно просто переключиться, перенастроиться». А еще ей помогает творческая работа – она постоянно открывает что-то новое, и впадать в меланхолическое настроение времени нет.