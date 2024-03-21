Когда нужно просыпаться: эксперт рассказал о правилах утреннего подъема

В нашей жизни существует множество правил. Например, все знают, что по утрам нужно чистить зубы, а перед сном не стоит объедаться жирным и соленым. Однако о том, что существует правильное время для пробуждения, известно не всем. Врач-эндокринолог Лариса Полуянцева рассказала, что от того, в какое время наступит пробуждение зависит состояние на весь день.

Так, по словам медика, идеальное время для того, чтобы встать с постели – с 6:00 до 7:30 утра. Для многих этот период может показаться слишком ранним, а подъем – тяжелым. Чтобы встать без проблем и искушений поспать еще чуток, специалист рекомендует не зашторивать окна плотной занавеской. Если в комнату будет проникать солнечный свет, то пробуждение будет не таким сложным.

"Яркий белый свет уничтожает мелатонин, заставляя мозг снова вернуться к режиму бодрствования", – уточнила медик.

Что касается отхода ко сну, то здесь единогласного мнения нет, отметила эндокринолог. Многие считают, что сделать это нужно до полуночи, другие говорят, что главное – регулярность изо дня в день. Полуянцева советует сконцентрироваться не на времени, а на качестве сна и условиях в спальной комнате. По словам врача, следует по возможности настроить оптимальную температуру – 18-20 градусов, убрать все электронные устройства и надеть маску для сна.

Также эксперт отметила, что для здорового сна важен мелатонин. За его выработку отвечает смена дня и ночи, а также здоровая микрофлора ЖКТ. Чтобы хорошо спать по ночам, врач советует получать с пищей не менее 950 миллиграммов омега-3.

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