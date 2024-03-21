"Ложилась на стол и корчилась": подруга Семенович рассказала о страшных мучениях певицы

Российская певица Анна Семенович известна своей объемной грудью. Сама исполнительница никогда не скрывала, сколько неприятностей ей приносят пышные формы. Об этом знали и ее напарницы из группы "Блестящие". Надежда Ручка, которая в нулевых работала вместе с Семенович, рассказала, что иногда они подшучивали над девушкой, однако всегда по-доброму. Ведь они видели, как мучается Аня из-за своей проблемы.

"У нее был спазм в спине из-за тяжести, создаваемой большим бюстом. <...> Помню, у нее было несколько приступов. Она ложилась на стол и корчилась", – вспомнила девушка.

Не все относились серьезно к проблеме Анны Семенович: мужчины не стеснялись отпускать грязные комментарии, а конкурентки критиковать. Сама певица так настрадалась из-за пышного бюста, что решилась на операцию. Однако ожидания не оправдались. Медики смогли уменьшить девушке проблемную зону с девятого до пятого размера.

После этого Анна долго восстанавливалась и почти год не выходила на сцену. Затем артистка обратилась за помощью к психологу. Впрочем, это помогло. Семенович оставила в покое свою внешность и мучительные попытки похудеть.

Надя Ручка также рассказала, что разговоры о том, что грудь Семенович постоянно растет, не ложь. Певице официально поставили диагноз гигантомастия. Стоит Ане хоть на килограмм поправится, увеличивается и ее бюст.

Ранее сообщалось, что закрутившая роман Анна Семенович заявила об издевательствах.