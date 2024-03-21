Снизошел до простых смертных: SHAMAN спустился в метро и прокатился вместе с народом

Певец-патриот номер один Ярослав Дронов, который выступает под псевдонимом SHAMAN, в эти дни проводит концерты в Санкт-Петербурге. В Северной столице исполнитель пробудет два дня. И если обычно у знаменитости нет времени даже перекусить, то в этот раз график позволил осмотреть достопримечательности города.

SHAMAN прошелся по главным улица, посмотрел памятник Петру Первому и знаменитый Исаакиевский собор. Помимо этого, Ярослав спустился в питерское метро.





Никаких почестей и красных ковровых дорожек. Исполнитель хита "Я русский", как и остальные, прошел через турникет станции и заплатил за проезд. Затем направился в сторону поезда. Примечательно, что ветку подземки не перекрывали, как это обычно бывает при посещении звезд.





Оказалось, что в вагоне все места были заняты, уступать артисту свое тоже никто не стал. Поэтому все время SHAMAN ехал стоя.





Сам Ярослав отметил, что довольно часто пользуется подземкой. Многочисленным хейтерам, которые ядовито заявляют, что певец снизошел до простых смертных, он рассказал историю из жизни.

"Опаздывал на свой концерт в Кремле, а столица стояла в пробках, я вышел из машины, спустился в подземку и через 10 минут был на месте. Удобно!" – поделился артист.

Ранее стало известно, что песни SHAMAN, Газманова и Любэ могут включить в школьную программу.