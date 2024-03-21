Стало известно, как Петросян и Брухунова назвали новорожденную дочь

Новость о том, что 78-летний Евгений Петросян снова стал родителем, на прошлой неделе разлетелась молниеносно и буквально повергла в шок общественность. Его супруга Татьяна Брухунова сообщила, что родила девочку еще осенью прошлого года. Слухи подогрел тот факт, что никто не видел 35-летнюю жену юмориста беременной.

Многие предположили, что, возможно, ведущий "Кривого зеркала" и его избранница прибегли к услугам "мамы со стороны". Однако комик заявил, чтоб не смели наговаривать. По словам Петросяна, они справились со всем самостоятельно.

Это событие активно обсуждалось и в прессе, и в звездных кругах, и в социальных сетях. Журналисты даже связались с самим Евгением Вагановичем, чтобы выяснить имя новорожденной и другие подробности. Однако юморист заявил, что об этом может рассказать только его жена. В недоумении и близкие друзья мэтра юмора. Многие заверяют, что тоже не знали о том, что в семье комика ожидается пополнение.

Теперь же стало известно, что девочку назвали сказочным необычным именем Матильда. Источник, приближенный к сатирику, сообщил, что Петросян и его супруга – страстные любители театра и истории. Вероятно, девочку они назвали в честь популярной балерины Матильды Кшесинской.

Ранее сообщалось, что жена Петросяна ответила тем, кто сомневается в его способности зачать ребенка.