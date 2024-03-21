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Четверг 21 марта

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Стилист Зверев раскритиковал внешний вид зрителей Большого театра

Стилист Зверев раскритиковал внешний вид зрителей Большого театра

Звезда обвинила россиян в отсутствии вкуса.

Парикмахер и стилист Сергей Зверев раскритиковал россиян, которые перестали наряжаться, посещая Большой театр. Звезда заявила, что раньше поход на спектакль был великим  событием для любого человека. Сейчас же, как говорит шоумен, зрители сидят в зале в чем попало. 

"Как будто в теннис поиграли и быстро в том же трико с вытянутыми коленками, маечке паленой с короткими руками пришли на спектакль", – высказал недовольство знаменитый стилист. 

Он отметил, что все еще есть те, кто задумывается о своем внешнем виде перед посещением театра и подбирает себе вечерний наряд. Однако это совсем небольшое количество посетителей. Остальным же, по мнению Зверева, стоит задуматься над своим внешним видом и подбирать более изысканные образы. 

Сергей вспомнил, в каком виде советские мужчины и женщины приходили в Большой театр. По словам шоумена, многие после покупки билета бросались шить платья и юбки, только бы выглядеть шикарно. Он с восхищением отметил, что раньше залы и фойе были пропитаны роскошью. 

Ранее Сергей Зверев раскрыл секрет молодости Аллы Пугачевой. Артист считает, что 74-летняя артистка выглядит замечательно не из-за косметологов и хирургов. По словам стилиста, в первую очередь это связано с ее отношением к жизни. 

21 марта 2024, 18:08
Сергей Зверев. Фото: скриншот YouTube /@sliva_channel
Наталья Смирнова
НСН✓ Надежный источник

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