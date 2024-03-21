Звезда сериала "Счастливы вместе" сделала заявление об отъезде из России

Популярная российская актриса Дарья Сагалова, которую многие знают по роли Светы в сериале "Счастливы вместе", сделала заявление об отъезде из России. Вместе с мужем и дочерьми телезвезда приземлилась в Арабских Эмиратах. Об этом она рассказала в своем блоге и поделилась снимками.

"Если семья будет на первом месте, то и все остальное будет на своем", – написала 38-летняя артистка.

Звезда активно делится фотографиями и видео с пляжей. Однако, сколько семья пробудет в отпуске она не рассказывала.

Напомним, Даша получила популярность после выхода сериала "Счастливы вместе". Дочкой Букиных она была на протяжении семи лет. В 2017 году актриса снялась в "Улетном экипаже". Также она участвовала в различных телешоу. Среди самых популярных "Битва экстрасенсов" и "Танцы со звездами".

Кроме того актриса – счастливая жена и мама. 13 лет назад она связала свою жизнь с бизнесменом Константином Маслениковым. У пары подрастают три дочки. Долгое время знаменитость старалась совмещать карьеру и заботу о семье, однако позже сделала выбор в пользу родных. Дарья считает, что хорошая мама должна быть постоянно рядом с детьми, а не в вечных разъездах и командировках.

Ранее звезда "Букиных" Дарья Сагалова рассказала, почему пропала с экранов.